الناقد عاطف بشاى: مشروع ورش تمثيل نقابة الممثلين أمر إيجابى

أعلنت نقابة المهن التمثيلية منذ أيام عن إطلاقها لأول مرة مشروع ورش تمثيلية، لاكتشاف المواهب وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا داخل الوسط الفنى.



قال الناقد عاطف بشاى لصدى البلد أن مشروع ورش تمثيل نقابة المهن التمثيلية أمر إيجابى ويتمنى أن يلقى نتائج حقيقية على ارض الواقع، ولكن الأهم من ذلك ان يكون هناك مرونة حقيقية فى اختيار المواهب.



وأضاف بشاي أنه يتمنى أن تكون هذه الورش لها دور فعال فى الصناعة ولا تعتمد فقط على السبوبة او مورد دخل جديد للنقابة.