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فن

النجم التركي تولجان سايشمان ينتظر مولوده الأول من ملكة جمال ألبانيا ألميدا أبازي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:56 ص
شروق إبراهيم
أكد النجم التركي الشهير تولجان سايشمان، المعروف في الوطن العربي بشخصية "جلنار" في المسلسل الشهير "ليلى"، أن زوجته ملكة جمال ألبانيا ألميدا أبازي حامل في طفلهما الأول.

وأكد النجم التركي أنهما ذهبا للمستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات الروتينية السنوية، قبل أن يفاجئهما الطبيب بخبر الحمل السعيد.

يذكر أن "تولجان" البالغ من العمر 36 عامًا، وضع شرط الإنجاب في عقد زواجه من ملكة جمال البانيا، التي عقد قرانه عليها العام الماضي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط أفراد عائلتهما ومجموعة قليلة من أصدقائهما المقربين.
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