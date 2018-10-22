ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفيرة بلجيكا لدى القاهرة تحتفل بذكرى إنقاذ معابد أبو سمبل

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:30 ص
سفيرة بلجيكا بمعاهد
سفيرة بلجيكا بمعاهد ابو سمبل
محمود نوفل
زارت السفيرة سيبيل دى كارتيه سفيرة بلجيكا بالقاهرة، معبد أبو سمبل، برفقة كل من الدكتور خالد عناني وزير الآثار، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا النشاط وزيرة السياحة، وذلك في إطار احتفال مصر بالذكرى الخمسين لإعادة إحياء معبد أبو سمبل بعد غمره بالمياه بعد بناء السد العالي.

جدير بالذكر، أنه في عام 1960، بدأ بناء السد العالي بأسوان، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى المياه حوالي 60 مترا، مما أسفر عن غرق معابد أبو سمبل، لتفكر الحكومة المصرية بالتعاون مع اليونسكو وعلماء الآثار في جميع أنحاء العالم في عملية إنقاذه، حيث أطلقوا فكرة جريئة وهي تقسيم المعابد إلى عدة كتل ونقلها إلى موقع جديد فوق مستوى الماء حيث استغرق نقل المعابد أكثر من 8 سنوات وتمكن الخبراء من حل معظم العقبات الفنية التي واجهتهم باستخدام حلول هندسية مبتكرة، بالرغم من ضغط الوقت وارتفاع منسوب المياه.

وفي 22 سبتمبر عام 1968، تم افتتاح المعابد في الموقع الجديد ويصادف هذا العام الذكرى الخمسين لهذه المهمة التاريخية.
loading...

ترشيحاتنا

Infinix تنافس بـ ZERO 5 PRO..المواصفات والسعر .. فيديو وصور

اغتنم 10 كلمات داوم رسول الله على الدعاء بها بعد كل صلاة

التعليم لـ المدارس: مفيش امتحانات عملي ولا أعمال سنة لطلاب أولى ثانوي

تعرف على أضرار التثاؤب على صحة الإنسان

عمل الواجب بجانب طفلك أمر خاطئ لهذه الأسباب

في 20 دقيقة تخلصي من الهالات السوداء

فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا.. اليوم

وزير الطاقة السعودي يكشف حقيقة تكرار الحظر النفطي الذي حدث عام 1973

غرق مركب مهاجرين غير شرعيين ومصرع اثنين قبالة ساحل تركيا الغربي

لهذه الفوائد.. احرصي على تناول سكر النبات

فلوكس ساخرا من شائعة زواجه المدني: أقوى من الأستروكس.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو
بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
المرور: أحجام مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو.. فيديو
فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟