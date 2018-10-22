سفيرة بلجيكا لدى القاهرة تحتفل بذكرى إنقاذ معابد أبو سمبل

زارت السفيرة سيبيل دى كارتيه سفيرة بلجيكا بالقاهرة، معبد أبو سمبل، برفقة كل من الدكتور خالد عناني وزير الآثار، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا النشاط وزيرة السياحة، وذلك في إطار احتفال مصر بالذكرى الخمسين لإعادة إحياء معبد أبو سمبل بعد غمره بالمياه بعد بناء السد العالي.



جدير بالذكر، أنه في عام 1960، بدأ بناء السد العالي بأسوان، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى المياه حوالي 60 مترا، مما أسفر عن غرق معابد أبو سمبل، لتفكر الحكومة المصرية بالتعاون مع اليونسكو وعلماء الآثار في جميع أنحاء العالم في عملية إنقاذه، حيث أطلقوا فكرة جريئة وهي تقسيم المعابد إلى عدة كتل ونقلها إلى موقع جديد فوق مستوى الماء حيث استغرق نقل المعابد أكثر من 8 سنوات وتمكن الخبراء من حل معظم العقبات الفنية التي واجهتهم باستخدام حلول هندسية مبتكرة، بالرغم من ضغط الوقت وارتفاع منسوب المياه.



وفي 22 سبتمبر عام 1968، تم افتتاح المعابد في الموقع الجديد ويصادف هذا العام الذكرى الخمسين لهذه المهمة التاريخية.

