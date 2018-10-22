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أخبار البلد

مدبولي يصدر قرارين بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:30 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. 

وتضمن القرار الأول استبدال نص المادة (248 مكرر 10) الواردة تحت عنوان (كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنص التالي: يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة الدرجات العلمية المتمثلة في درجة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، ودرجة ماجستير في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المٌبينة في اللائحة الداخلية، وكذلك درجة دكتور الفلسفة في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المُبينة في اللائحة الداخلية. 

ووفقًا للقرار يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المٌبينة في اللائحة الداخلية، والدبلوم المهني في البحوث والتقييم، والدبلوم التأهيلي للتنمية البشرية دبلوم المهني. 

ونص القرار الثاني على إضافة كلية الحاسبات والمعلومات إلى كليات البند سابع عشر (جامعة سوهاج)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
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