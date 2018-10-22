22 دقيقة ينتظرها العالم.. 3 آلاف سائح وزائر مصرى و3 وزراء يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل.. فيديو وصور

فعاليات فنية متنوعة فى إحتفالات محافظة أسوان بظاهرة تعامد الشمس

3 آلاف سائح وزائر مصرى و 3 وزراء وسفراء دول عربية وصديقة يشهدون التعامد

وزير الآثار: التعامد ظاهرة فريدة

22 دقيقة مدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى



تحت شعار " مصر الأمن والأمان " وبحضور نحو 3 آلاف سائح أجنبى وزائر مصرى تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى صباح 22 أكتوبر فى تمام الساعة 5.54 دقيقة صباحًا والتى إستمرت لنحو 22 دقيقة وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى يرافقهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان .



بجانب العديد من سفراء الدول العربية والصديقة منها بلجيكا والأرجنتين وأذربيجان والمجر وألمانيا والأمارات والبحرين والسويد والصين وأسبانيا والأردن ولتوانيا ، بالإضافة إلى وفد من منظمة اليونسكو والمعاهد الأثرية والمتخصصين فى إيطاليا وبريطانيا وسويسرا ، وأيضًا اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ، بالإضافة إلى تغطية إعلامية واسعة من محطات تلفزيونية ومراسلى الصحف ، وبمشاركة 6 فرق للفنون الشعبية هى الحرية بالإسكندرية، والتنورة التراثية، وأسيوط للفنون الشعبية، والأقصر للفنون الشعبية ، والوادى الجديد للفنون الشعبية ، بالإضافة إلى فرقة أسوان للفنون الشعبية التى قدمت فقراتها الفنية المختلفة أمام المشاركين فى حضور الفعاليات .



يذكر أن الاحتفال هذا العام يتزامن مع مرور 50 عامًا على مشروع إنقاذ معبدى رمسيس الثانى من الغرق ليكون ذلك نقطة إنطلاق للموسم السياحى الجديد والذى تشهد بشائره زيادة فى معدلات الحركة السياحية لتعود لسابق عهدها وسط الطبيعة الساحرة لعاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية بمساجدها وكنائسها ومعابدها الشامخة عبر العصور.



وأكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أنه نظرًا للحضور السياحى والجماهيرى الكبير لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بمعبدى أبو سمبل تم نقل هذا الحدث العالمي الفريد على شاشة عملاقة تم وضعها أمام المعبد لإتاحة مشاهدة لحظة التعامد لجميع الحضور بعيدًا عن التزاحم والتكدس وهو الذي تزامن مع تقديم فقرات فنية للفرق المشاركة فى الفعاليات بساحة المعبد ليستمتع بذلك السائحين والزائرين .



ولفت إلى أنه تم إتخاذ العديد من إجراءات التنظيم والتأمين لتحقيق السيولة فى دخول وخروج المعبد ، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى داخل صحن المعبد وقدس الأقداس وهو الذى لاقى إرتياحًا من الأفواج السياحية والزائرين المصريين.



فيما قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، خلال فعاليات إحتفالات محافظة أسوان بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأنها تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان ، مشيرًا إلى أن هذه الآثار كانت شاهدة على حضارة عظيمة خلدها المصرى القديم فى هذه البقعة من العالم.



وأضاف أن ظاهرة تعامد الشمس تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالًا ببدء موسم الفيضان والزراعة ، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالًا بموسم الحصاد حيث تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور وبيتاح ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى التى ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس ، كما أن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت لإعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثانى والآلهة رع آله الشمس عند القدماء المصريين.