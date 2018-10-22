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تعليم

التعليم لـ المدارس: مفيش امتحانات عملي ولا أعمال سنة لطلاب أولى ثانوي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أرسلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، تعليمات رسمية لجميع الإدارات والمدارس الثانوية الموجودة بالمحافظة ، أكدت خلالها أنه تلاحظ  قيام بعض المدارس الثانوية بمخالفة القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2018 ، المنظم للدراسة بالصف الأول الثانوي من خلال الإصرار على التنبيه بالاهتمام بالاختبارات الشهرية ورصد أعمال السنة والامتحانات العملية.

وقالت المديرية ، في خطاب رسمي مرسل للإدارات والمدارس بالجيزة ، إنه بالنسبة للصف الأول الثانوي ، فجميع المواد الدراسية الأساسية التي تضاف للمجموع (اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية ، اللغة الثانية ، الرياضيات ، التاريخ ، الجغرافيا ، الفلسفة ، الفيزياء ، الكيمياء ، الاحياء ) يدرسها الطالب على انها مواد ممتدة.

وأشار الخطاب، إلى أنه بالنسبة لنظام امتحانات أولى ثانوي ، فيجرى الامتحان خلال العام الدراسي على 4 مرات لجميع المواد ، على أن يتم عقد الامتحان الأول والثاني في نهاية الفصل الدراسي الأول وتحتسب للطالب أعلى درجة منهما ، أما الامتحان الثالث والرابع فيتم عقدهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني وتحتسب للطالب أعلى درجات منهما ، والطالب الذي لم يجتاز الامتحانات المقررة يعتبر باق للإعادة.

كما شدد الخطاب على أنه لا يوجد امتحانات عملية للمواد العملية (الفيزياء و الكيمياء و الاحياء والحاسب الالي ) ، ولا يتم احتساب أعمال سنة للطالب .

وأكد الخطاب على أنه لا يسمح للطالب بدخول الامتحان إلا إذا كانت نسبة حضوره للمدرسة لا تقل عن 85% من أيام الدراسة الفعلية ، ويطبق في ذلك القرار الوزاري المنظم لغياب طلاب المرحلة الثانوية.
التعليم لـ المدارس: مفيش امتحانات عملي ولا أعمال سنة لطلاب أولى ثانوي
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