ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

في اليوم العالمي للتأتأة.. تعرف على أنواع هذا المرض

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
اليوم العالمي للتأتأة
اليوم العالمي للتأتأة
هاجر هانئ
يحتفل العالم يوم 22 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للتوعية من التأتأة، وتحتفل المنظمات الأممية والهيئات المعنية للتضامن مع مرضى التأتأة حول العالم، وتوعية الجميع بكيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الكلام واضطراب النطق المعروف بـ التأتأة، والذي يعرف كذلك باسم التلعثم.

وقالت المستشارة التربوية وخبيرة صعوبات التعلم وتعديل السلوك وتأخر النمو اللغوي، أمنية عادل، إن يعتبر الجدل العنيف او المستمر في الأسرة مصدر قلق لكثير من الأطفال، ما يؤدي الى التوتر داخل الاسرة وبالتالي تلعثم الأطفال، بالإضافة إلى خوف الطفل من الفشل أو من انتقادات الآخرين يجعله يتوقع انه لن يتكلم بشكل جيد.

وأضافت أمنية أن بعض علماء التحليل النفسي، يشيرون إلى أن التأتأة عارض عصبي تكمن خلفه رغبات عدوانية مكبوتة، ما يعني أن التأتأة تأجيل مؤقت للعدوان، ويعتقد ان عدم تعبير الطفل عن مشاعر الغضب هو سببا رئيسيا للتلعثم.

كما أشارت المستشارة التربوية إلى وجود أنواع عديدة من التأتأة أو ما يسمى بالتلعثم تصيب الأطفال وتختلف باختلاف مراحلهم العمرية، وهي:

-التلعثم النمائي: ويكون لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 4 سنوات ويستمر لعدة أشهر.
-التلعثم المعتدل: ويظهر في الفئة العمرية من 6 لـ 8 سنوات، ويمكن ان يستمر مع الطفل لمدة سنتين أو ثلاث سنوات.
-التعلثم الدائم: ويظهر لدى الاطفال من عمر 3 لـ 8 سنوات، ويمكن ان يستمر معهم لفترة، إلا إذا تم العلاج بأسلوب فعال عن طريق جلسات التخاطب.

-التلعثم الثانوي: ومعه تبدو تكشيرة في الوجه، حركات الكتفين، تحريك الذراعين او الساقين ورمش العينين أو تنفس غير منتظم.
loading...

ترشيحاتنا

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

توافد السياح على احتفالية تعامد الشمس بأبو سمبل

تعرف على تفاصيل برنامج الحكومة لتقييم العاملين بالدولة.. فيديو

مدير الإرشاد بالسودان: الإفتاء أفلحت في اختيار عنوان وتوقيت مؤتمرها

أنظار العالم تتجه نحو أسوان لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني في أبو سمبل

الصحف السعودية: قمة مصرية سودانية.. والعاهل السعودي يتابع تحقيقات قضية خاشقجي.. وتقديم التعازي إلى عائلته.. والرئيس الإيراني يجري تعديلات في حكومته

هجوم حاد على هيثم محمد بعد شائعة وفاته: باحث عن الشهرة

لحرق الدهون.. أضيفى هذه المادة الطبيعية لكوب من الشاي الأخضر

غرق مركب مهاجرين غير شرعيين ومصرع اثنين قبالة ساحل تركيا الغربي

مكون واحد لتنظيف البشرة في المنزل يغنيكي عن مراكز التجميل

النجم التركي تولجان سايشمان ينتظر مولوده الأول من ملكة جمال ألبانيا ألميدا أبازي

برلماني يوضح الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

فيديو

برلماني يوضح الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو
تحلية مياه البحر محور مسابقة الأكاديمية العربية عن التعليم الفنى
تعرف على تفاصيل برنامج الحكومة لتقييم العاملين بالدولة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟