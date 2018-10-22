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غرق مركب مهاجرين غير شرعيين ومصرع اثنين قبالة ساحل تركيا الغربي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:58 ص
غرق مركي مهاجرين
غرق مركي مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تركيا
على صالح
لقي شخصان مصرعهما غرقا إثر غرق مركب لمهاجرين على بعد نحو 50 مترًا فقط من الساحل الغربي لتركيا بالقرب من مدينة بودروم، وفقا لما أعلنه صباح اليوم حرس السواحل التركية.

وقال حرس السواحل التركي إن على متن القارب الغارق كان يوجد نحو 17 شخصًا جرى إنقاذهم، بينما صارع ثلاثة آخرون الأمواج وكانوا في حالة إعياء شديد وتم نقلهم الى المستشفى، حيث توفي اثنان منهما فور وصولهما، وفقا لموقع يورونيوز الإخباري.

وتابعوا أن عملية البحث عن ناجين أخرين محتملين مازالت مستمرة.

وتعتبر تركيا حاليا واحدة من الوجهات التي يقصدها المهاجرون من افريقيا الى الهجرة كطريق للهجرة الى أوروبا ويقدر عددهم بنحو مليون مهاجر، وفقا لموقع يورونيوز الاخباري.

ويشير الموقع الإخباري الأوروبي إلى أنه تم تقليص تدفق المهاجرين بشكل كبير من خلال اتفاق عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، بعد أن مات المئات خلال رحلتهم إلى الجزر اليونانية على بعد بضعة أميال من الشاطئ التركي.

وبلغ عدد القادمين من منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​إلى التكتل ، بما في ذلك اللاجئون الذين يعبرون المعبر الأطول والأكثر خطورة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا 172 ألفا و301 مهاجر غير شرعي في عام 2017، من 362753 في عام 2016 و1015078 في عام 2015، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
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