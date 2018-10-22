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اليوم .. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لتنمية جنوب الصعيد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:07 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن خطة تنمية جنوب الصعيد لمحافظتي سوهاج وقنا تستهدف الخطة تحقيق عدد مشروعات لإقليم جنوب الصعيد وإقامة مشروعات في الصعيد لإيجاد فرص عمل للشباب .

وتستهدف الخطة تطوير المناطق العشوائية ومعالجة الفجوات التنموية التى تعانى منها الأقاليم، إعمالًا للحق الدستورى للمواطنين باختلاف توزيعهم الجغرافى، وذلك في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والذي يعد من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، حيث يؤكد الهدف الثانى للمحور الاقتصادى من الاستراتيجية على أهمية تحقيق نمو احتوائى ومستدام من خلال رفع معدل النمو الاقتصادى وتحقيق نمو متوازن إقليميًا.

كما يلتقي مدبولي وزير المالية الدكتور محمد معيط لبحث عدد من ملفات الوزارة وخطتها في الفترة المقبلة.

كما يلتقي مدبولي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لبحث عدد من الملفات في المحافظات ومنها القمامة والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في المحافظات.
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