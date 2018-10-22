شعبان عبد الجواد: لا يمكن لأى جهة تقدير ثمن الآثار المهربة.. فيديو

قال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن تقرير الموقع الأسترالي بتقدير قيمة الآثار المصرية المهربة منذُ 2011 بـ3 مليارات دولار منذُ العام الماضى وليس جديد ولكن تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى على أنه جديد، معلقًا:"الآثار المصرية لا تُقدر بثمن"،متسائلًا: "على أى أساس تم تقدير ثمن الآثار المصرية المهربة".



وأضاف "عبد الجواد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الآثار تعرضت للسرقة لفترات طويلة لذا تم تأمين الحدود المصرية بشكل كبير والعلم هن أى مزاد لبيع الآثار قبل بيعه.



وأشار المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إلى أن بيع كتاب الموتى فى مزاد كارلو بـ1.35 مليار يورو والذى يتضمن 200 بردية بمزاد تم الإعلام عن المزاد قبل بيعه، موضحًا أن الآثار كانت تُباع وتُشترى حتى الثمانينيات لذا يتم فقط رصد الآثار المهربة.