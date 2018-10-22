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فن

فيلم Halloween يتصدر البوكس أوفيس هذا الأسبوع.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
تصدر فيلم الرعب الأمريكي Halloween لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس" لهذا الأسبوع محققًا إيرادات وصلت إلى 77 مليونا و500 ألف دولار أمريكي، وتم طرحه بالتزامن مع اقتراب أعياد الهالوين.

وتصدر فيلم A star is born مركزًا واحدًا للنجمة العالمية الليدي جاجا وبرادلي كوبر، محتلًا المركز الثاني بإيرادات وصلت لـ19 مليونًا و300 ألف دولار أمريكي.

وتدور أحداث الفيلم حول جاكسون ماين الموسيقي الذي يكتشف فتاة موهوبة تقوم بدورها ليدي جاجا ويقع جاكسون في حبها ويساعدها على تحقيق الشهرة.

وجاء في المركز الثالث فيلم Venom للنجم توم هاردي بعد تصده البوكس أوفيس الاسبوع الماضي، ليتراجع مركزين ووصلت ايراداته لهذا الأسبوع 18 مليون و105 آلاف دولار أمريكي.

وتدور أحداثه حول البطل الخرافي Eddie Brock الذي يرتدي زي VENOM، ولكن سرعان ما يطلب منه أن يخلع هذا الرداء لكي ينقذ حياته.
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