ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اليوم .. ديفيز يصل القاهرة في تجمع منتخب اليد بالأجندة الدولية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
عمرو الحلوانى
يصل الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، إلى القاهرة اليوم الاثنين، تزامنا مع تجمع المنتخب طبقا للأجندة الدولية التي حددها الاتحاد الدولي للمنتخبات الوطنية، ويستعد المنتخب حاليا للمشاركة في بطولة العالم 2019 المقامة في ألمانيا والدنمارك يناير المقبل.

ويقود ديفيز تدريبات المنتخب ومعه حسن زكي وهاني الفخراني المدربين المساعدين، بحضور اللاعبين المحترفين وهم: كريم هنداوي ومحمد ممدوح هاشم ومحمد سند وعلي زين، إضافة إلى اللاعبين الدوليين خارج الأهلي والزمالك المشاركين حاليا في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري في كوت ديفوار.

وقال علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية باتحاد اليد إن حضور ديفيز اليوم إلى القاهرة يأتي طبقا لما تم الاتفاق عليه مع المدرب قبل تعاقده مع نادي فيسبريم المجري، حيث سيتواجد في التجمعات الدولية، وبداية من شهر ديسمبر المقبل حتى نهاية مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم المقامة في ألمانيا والدنمارك يناير من العام المقبل.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بالمونديال مع منتخبات: السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا، وتقام البطولة المقبلة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.
loading...

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو

محاولات للصلح بين محمد رشاد وخطيبته بعد إلغاء الزفاف في اللحظات الأخيرة

NOTE 5 stylus تحفة infinix.. المواصفات والسعر.. فيديو وصور

بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل

إثيوبيا توقع اتفاق سلام جديد

مدير الإرشاد بالسودان: الإفتاء أفلحت في اختيار عنوان وتوقيت مؤتمرها

كواليس استقالة علي ماهر من تدريب سموحة

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

كثافات مرورية على محاور وميادين العاصمة في الذروة الصباحية

لجنة الفتوى توصي التائب من كبائر الذنوب بـ 15 كلمة

عمل الواجب بجانب طفلك أمر خاطئ لهذه الأسباب

وزير الطاقة السعودي يكشف حقيقة تكرار الحظر النفطي الذي حدث عام 1973

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

فيديو

برلماني يوضح الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو
تحلية مياه البحر محور مسابقة الأكاديمية العربية عن التعليم الفنى
تعرف على تفاصيل برنامج الحكومة لتقييم العاملين بالدولة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟