اليوم .. ديفيز يصل القاهرة في تجمع منتخب اليد بالأجندة الدولية

يصل الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، إلى القاهرة اليوم الاثنين، تزامنا مع تجمع المنتخب طبقا للأجندة الدولية التي حددها الاتحاد الدولي للمنتخبات الوطنية، ويستعد المنتخب حاليا للمشاركة في بطولة العالم 2019 المقامة في ألمانيا والدنمارك يناير المقبل.





ويقود ديفيز تدريبات المنتخب ومعه حسن زكي وهاني الفخراني المدربين المساعدين، بحضور اللاعبين المحترفين وهم: كريم هنداوي ومحمد ممدوح هاشم ومحمد سند وعلي زين، إضافة إلى اللاعبين الدوليين خارج الأهلي والزمالك المشاركين حاليا في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري في كوت ديفوار.





وقال علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات القومية باتحاد اليد إن حضور ديفيز اليوم إلى القاهرة يأتي طبقا لما تم الاتفاق عليه مع المدرب قبل تعاقده مع نادي فيسبريم المجري، حيث سيتواجد في التجمعات الدولية، وبداية من شهر ديسمبر المقبل حتى نهاية مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم المقامة في ألمانيا والدنمارك يناير من العام المقبل.



