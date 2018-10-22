أول رد فعل من الإسماعيلى بعد هروب لاعبه إلى تركيا

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فتح تحقيق موسع حول واقعة هروب فاروق حسين "شوكة" نجم فريق الشباب إلى تركيا للاحتراف بأحد الأندية هناك.



واستقر المجلس على تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب حال التأكد من توقيعه لأى ناد تركى خلال الفترة المقبلة ،نظرا لأنه مرتبط بعقد رسمى مع قلعة الدراويش ولا يحق له الانتقال إلى أى ناد آخر.



وكان فاروق حسين "شوكة"، لاعب الإسماعيلى صاحب الـ17 عاما، سافر إلى تركيا، لقضاء فترة معايشة في أحد الأندية التركية.



وفاجأ حسين شوكة الجميع داخل أركان الإسماعيلى بالهروب إلى تركيا والخضوع لفترة معايشة فى أحد الأندية التركية.