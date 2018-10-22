ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أول رد فعل من الإسماعيلى بعد هروب لاعبه إلى تركيا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى
عمرو الحلوانى
قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فتح تحقيق موسع حول واقعة هروب فاروق حسين "شوكة" نجم فريق الشباب إلى تركيا للاحتراف بأحد الأندية هناك.

واستقر المجلس على تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب حال التأكد من توقيعه لأى ناد تركى خلال الفترة المقبلة ،نظرا لأنه مرتبط بعقد رسمى مع قلعة الدراويش ولا يحق له الانتقال إلى أى ناد آخر.

وكان فاروق حسين "شوكة"، لاعب الإسماعيلى صاحب الـ17 عاما، سافر إلى تركيا، لقضاء فترة معايشة في أحد الأندية التركية.

وفاجأ حسين شوكة الجميع داخل أركان الإسماعيلى بالهروب إلى تركيا والخضوع لفترة معايشة فى أحد الأندية التركية.
loading...

ترشيحاتنا

أبرز تصريحات محسن صلاح بعد ترسية العطاء لتنفيذ مشروع سد تنزانيا

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

نظام تخسيس سريع ومتوازن لإنقاص الوزن ونسف الدهون

المالية: 85 مليون جنيه حصيلة ضريبة الملاهى خلال الربع الأول من 2018

التنمية المحلية: رفع حالة الاستعدادات بالمحافظات لمواجهة السيول

بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل

Infinix تنافس بـ ZERO 5 PRO..المواصفات والسعر .. فيديو وصور

شعبان عبد الجواد: لا يمكن لأى جهة تقدير ثمن الآثار المهربة.. فيديو

أول رد فعل من الإسماعيلى بعد هروب لاعبه إلى تركيا

محمية الصحراء البيضاء بالفرافرة منتجع سياحي فريد من نوعه.. تجاهل المسؤولين لها يقلل من قيمتها.. ومحافظ الوادي الجديد: وضعناها على الخريطة العالمية وأدرجناها ببرنامج اعرف بلدك..صور

الناقد عاطف بشاى: مشروع ورش تمثيل نقابة الممثلين أمر إيجابى

سلمى بلير تكشف عن إصابتها بمرض خطير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

فيديو

برلماني يوضح الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو
تحلية مياه البحر محور مسابقة الأكاديمية العربية عن التعليم الفنى
تعرف على تفاصيل برنامج الحكومة لتقييم العاملين بالدولة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟