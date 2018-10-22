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منوعات

وفاة عالم ياباني حاصل على جائزة نوبل عن عمر يناهز 90 عاما

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
أ ش أ
توفى العالم الياباني أوسامو شيمومورا الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2008، عن عمر يناهز 90 عاما.

وذكرت جامعة ناجازاكي أن شيمومورا، وهو أستاذ العلوم البيولوجية البحرية، توفى في مدينة ناجازاكي، وكان قد نال الجائزة الدولية المرموقة مناصفة مع عالمين أمريكيين، لقيامهم بعدة دراسات لاكتشاف وتطوير ما يعرف بالبروتين الفلوري الأخضر، حيث توصل الباحثون لسبل مشاهدة عمليات غير مرئية في السابق مثل تطور الخلايا العصبية في الدماغ أو كيفية انتشار الخلايا السرطانية.

وأشارت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، إلى أن شيمومورا، الذى كان يعمل أستاذا فخريا بجامعة بوسطن، ولد في فوكوشياما بمقاطعة كيوتو عام 1928 وأمضى طفولته في منشوريا وهي الآن شمال شرق الصين والتي كانت تحت الاحتلال الياباني آنذاك، قبل أن ينتقل إلى ناجازاكي ويعيش تجربة القنبلة الذرية على المدينة عندما كان عمره 16 عاما.

وتخرج في مدرسة ناجازاكي الطبية المتخصصة وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية من جامعة ناجويا عام 1960، ثم انتقل إلى ولاية ماساشوسيتس بالولايات المتحدة وظل فيها من عام 1982 وحتى تقاعده في عام 2001 .
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