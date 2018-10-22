هجوم حاد على هيثم محمد بعد شائعة وفاته: باحث عن الشهرة

شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على الفنان هيثم محمد، واتهموه بالبحث عن الشهرة من خلال الترويج لشائعة وفاته، خاصةً أنه لم يخرج لنفيها إلا بعد مرور ساعات طويلة على انتشارها.



واتهم البعض هيثم محمد وزوجته وفاء قمر بمحاولة لفت الأنظار إليهما بهذه الطريقة، خاصةً أن العروض الفنية التي تصلهما قليلة للغاية.



وكان هيثم محمد أطلق مقطع فيديو من خلال حسابه على "فيس بوك"، مؤكدًا أنه بخير، وأوضح أن هذه الشائعة جعلته يكتشف حجم حب الجمهور له.