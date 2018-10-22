ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

هجوم حاد على هيثم محمد بعد شائعة وفاته: باحث عن الشهرة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:23 ص
هيثم محمد
هيثم محمد
نورا نبيل
شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على الفنان هيثم محمد، واتهموه بالبحث عن الشهرة من خلال الترويج لشائعة وفاته، خاصةً أنه لم يخرج لنفيها إلا بعد مرور ساعات طويلة على انتشارها.

واتهم البعض هيثم محمد وزوجته وفاء قمر بمحاولة لفت الأنظار إليهما بهذه الطريقة، خاصةً أن العروض الفنية التي تصلهما قليلة للغاية.

وكان هيثم محمد أطلق مقطع فيديو من خلال حسابه على "فيس بوك"، مؤكدًا أنه بخير، وأوضح أن هذه الشائعة جعلته يكتشف حجم حب الجمهور له.
loading...

ترشيحاتنا

ضبط طالب يرتدي نقابا وجلبابا حريمي للهروب لمعاملة والده السيئة

هجوم حاد على هيثم محمد بعد شائعة وفاته: باحث عن الشهرة

قطار وميكروباص وإسعاف.. لماذا يترك الوزراء سياراتهم ويستقلون وسائل غير تقليدية

مكون واحد لتنظيف البشرة في المنزل يغنيكي عن مراكز التجميل

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

أبرز تصريحات محسن صلاح بعد ترسية العطاء لتنفيذ مشروع سد تنزانيا

وزير الكهرباء: انتهى عصر مقولة ادفع وبعدين اشتكى

بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل

نظام تخسيس سريع ومتوازن لإنقاص الوزن ونسف الدهون

بدء طرح كراسات الشروط لـ5 قطع أراض بالعلمين والمنصورة الجديدتين..غدا

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

لجنة الفتوى توصي التائب من كبائر الذنوب بـ 15 كلمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

فيديو

برلماني يوضح الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو
تحلية مياه البحر محور مسابقة الأكاديمية العربية عن التعليم الفنى
تعرف على تفاصيل برنامج الحكومة لتقييم العاملين بالدولة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 22-10-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟