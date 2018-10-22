تعرف على تفاصيل برنامج الحكومة لتقييم العاملين بالدولة.. فيديو

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والإدارة بجامعة قناة السويس،إن رؤية مصر 2030 أكدت أن العنصر البشري هو أفضل الموارد التي تمتلكها، وبالتالي لابد من تنميته بالقدر الكافي حتى نصل إلى النتائج المرجوة من التنمية.



وأضاف "باغه" خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الإثنين، أن أي إجراءات تتخذها الدولة للتحسين والتطوير من أداء موظفيها، ليس شرطًا أن يليه التخلي عن العمالة.



وأشار "باغه" إلى أن الحكومة خلال الفترة المقبلة سوف تضع برنامجا خاصا لتقييم العاملين بالدولة، الذي يتيح تكوين قاعدة بيانات حقيقية عن الاحتياجات الفعلية للمؤسسات.



ونوه أستاذ التمويل والإدارة، إلى أن الجزء الهام في تلك العملية؛ تقييم القيادات على مستوى المحافظات وفقًا لخمسة محاور أساسية، هي؛ الجدارات السلوكية، إستخدام الحاسب الآلي، إجادة اللغة، المعرفة التخصصية، المعلومات العامة.

