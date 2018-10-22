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تحلية مياه البحر محور مسابقة الأكاديمية العربية عن التعليم الفنى

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:26 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال عمرو خميس، رئيس قسم البحوث والتطوير بمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية، إن الأكاديمية تنظم مسابقة للمهارات بين الطلاب وشباب مصر، مفيدًا بان المسابقة بدأت فى العام الماضى بمشاركة 140 طالبا من 14 مسابقة فى 52 تخصصا.

وأضاف خميس، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم "الاثنين"، أن الـ 3 مراكز الاولى حصلوا على جوائز مادية ونقدية، موضحًا أنه شارك فى المسابقة شباب من عمر 9 سنوات وحتى 30 سنة.

وأشار إلى ان هناك شبابا تحملوا التكلفة وجاءوا من محافظة أسوان للمشاركة فى المسابقة، مفيدًا بأن المسابقة تسعى لتأهيل الشباب من خريجى التعليم الفنى بمصر للمشاركة فى مسابقة مهارات العالمية.

وأكد أنه لأول مرة تقام مسابقة داخل مصر بمشاركة عدد من الدول العربية حول التعليم الفنى، لاقتًا إلى أن تحلية مياه البحر وطرق المعالجة عنصر رئيسي من المسابقة التى تنظمها الأكاديمية العربية.

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