خطر الانقراض يواجه الطيور المتوطنة في إندونيسيا لهذا السبب

تواجه الطيور المتوطنة في إحدى غابات جزيرة فلوريس الإندونيسية خطر الانقراض بسبب الصيد غير المشروع في المنطقة.



وتعتبر غابة بوكو نديكي، في إقليم إيست نوسا تنقارا، واحدة من أفضل المواقع لمراقبة العديد من الطيور المستوطنة في جزيرة فلوريس.



وقال مرشد بالغابة لصحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، إن الغابة مليئة بأنواع الطيور ومنها النسور والغربان وبوم مالوكو والحمام الإمبراطوري ويمامة الفاكهة السوداء وعصفور الوروار أزرق الذيل وغيرها من الأنواع .



وأوضح مرشد آخر للصحيفة، أن الصيد غير المشروع متفش في الغابة، حيث يتم إرسال الطيور التي يتم اصطيادها إلى جزيرة بالي، ويعتبر الحمام الأخضر في جزيرة فلوريس من أكثر أنواع الطيور المستهدفة لأنها تتحرك ببطء.