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توقعات بارتفاع متوسط العمر بجميع أنحاء العالم بحلول 2040

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت دراسة حديثة أجريت فى جامعة واشنطن أنه فى حال استمرار التحسن فى مستويات التشخيص والإستراتيجيات العلاجية، يتوقع خبراء الصحة أن يرتفع متوسط عمر الإنسان بواقع 4.4 عام للرجال والنساء فى جميع أنحاء العالم بحلول عام 2040 .

وابتكر الباحثون، فى هذه الدراسة التى نشرت فى مجلة "لانسيت" الطبية، نموذجا يوضح النتائج الصحية والأسباب الرئيسية للوفاة فى عام 2040 فى نحو 195 دولة وإقليما..واستندت النماذج إلى دراسة سابقة نظرت فى عوامل من هذا القبيل فى التجمعات السكانية العالمية بين عامى 1990 – 2016، وقد أخذ النموذج أيضا فى الحسبان عوامل الصحة، التدخين، مؤشر كتلة الجسم، المياه النظيفة، شروط الصرف الصحى الجيد، جنبا إلى جنب مع المتغيرات الأخرى، مثل قياسات الخصوبة والدخل والتعليم .

وشدد الباحثون فى جامعة "واشنطن" على أنه فى حال استمرار الأمور بهذا النسق، كماهو الحال فيما يتعلق بالسيناريو "الأكثر احتمالا"، فمن المتوقع أن تكون الأسباب الثمانية الأولى للوفاة المبكرة فى عام 2040، هى أمراض القلب الإفقارية، السكتة الدماغية، الالتهابات التنفسية السفلية، مرض الانسداد الرئوى المزمن (وهو أحد أمراض الرئة التى تمنع تدفق الدم)، أمراض الكلى المزمنة، مرض الألزهايمر، السكر وإصابات السكر .

وفى هذا السيناريو، يتوقع الخبراء أن يصل متوسط العمر المتوقع فى الولايات المتحدة إلى 79,8 عام فى 2040، بزيادة 1.1 عام فقط عن تقديرات عام 2016 .
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