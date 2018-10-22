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استطلاع للرأي يكشف مدى الرضا بشأن التوقيتات الشتوية والصيفية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:24 ص
صدى البلد
أ ش أ
تستعد الدول الأوروبية مع قدوم فصل الشتاء للتغيير إلى التوقيت الشتوى والمتبع فى جميع الدول الأوروبية منذ السبعينيات من القرن الماضي.. ولكن قرر المسئولون فى اللجنة الأوروبية إيقاف العمل بهذا التوقيت والاستقرار على توقيت واحد بعد أن تبين أن هناك 84% من الأوروبيين يرغبون فى التوقف عن هذا التغيير.

وفضل فرانك – بروست المندوب الأوروبى فى اللجنة الأوروبية إجراء استطلاع للرأي على نطاق أوسع - يستمر حتى شهر أبريل القادم - من الذى أجري فى فصل الصيف الماضي لمعرفة آراء عدد أكبر لأخذ القرار النهائي .

ورأت المندوبة الأوروبية كاريما – دللي أن تغيير التوقيت لا يساعد على تخفيض استهلاكنا من الطاقة، كما أنه له تأثير سلبى على اضطرابات الهرمونات البيولوجية مما يؤدى إلى اضطراب فى النوم خاصة لدى الأطفال والشيوخ، كما أن التوقيت الشتوي يسبب 40% من حوادث الطرق خاصة أصحاب الدراجات.
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