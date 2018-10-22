محافظ القليوبية يطلق شارة البدء لماراثون اختراق ضاحية.. فيديو وصور

أطلق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، شارة البدء لانطلاق ماراثون اختراق ضاحية من أمام ديوان عام المحافظة بالتتسيق مع جامعة بنها وذلك فى اطار مبادرة أنت أقوى من المخدرات، ثم توجه المحافظ إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنها حيث تنطلق فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة.



كما يشارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الواحدة ظهر اليوم الاثنين،في أعمال مؤتمر اتحاد الجمعيات الأهلية لتفعيل مبادرة فيروس سى وذلك بنادى المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة، وذلك في إطار التوعية المجتمعية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي وإعلان مصر خالية منه 2020.