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برلمان

أبو العلا: التعاون مع الجاليات المصرية بالخارج ينشط الترويج للسياحة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:32 ص
أيمن أبو العلا رئيس
أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
فريدة محمد و أمينة الدسوقى
قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن هناك حراكا كبيرا فى قطاع السياحة فى مصر نتيجة مجهودات الحكومة خلال الفترة الأخيرة، مثمنا جهود محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة فى عودة نشاط السياحة لمدينة شرم الشيخ بشكل أفضل مما كانت عليه من نفس التوقيت فى العام الماضى.

وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، أن وجود خطوط طيران مباشرة بين أذربيجان ومدينة شرم الشيخ أمر جيد للغاية ويساعد فى زيادة أعداد السائحين الوافدين فى مصر كما يساعد فى إحداث انتعاشة سياحية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أبو العلا، أن وزارة السياحة كانت قد أعلنت من قبل عن التعاون مع الجاليات المصرية فى الخارج للترويج للسياحة إلا أن هذا الأمر لم يتم تفعيله بعد، لذا على وزارة السياحة أن تعقد اجتماعا مع ممثلين عن الجاليات المصرية فى الخارج وتضع معهم خطة لتجذب السائحين الأجانب من مختلف دول العالم لمصر.
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