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الطيب: الإسلام أول من أرسى مبادئ التعارف بين الشعوب .. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن جامعة الأزهر تعتز بدراسة التراث الإسلامى بجانب اللغات الأجنبية، موضحًا أن فلسفة الإسلام هى ضرورة التواصل مع الآخر تأثيرًا وتأثرًا.

وأكد " الطيب "، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الإسلام والغرب، اليوم الإثنين، أن كليات الأزهر بحى الأزهر القديم تضمن معهد لتعليم الطلاب اللغات الأوروبية تحت مظلة مشيخة الأزهر،لافتًا إلى أن مناهج الأزهر متفتحة ومتحضرة.

وتساءل أين الإسلام الذي يضر بالغرب وأين الدولة الإسلامية التى تمتلك مصنع أسلحة الدمار الشامل"، مضيفًا أن قانون العلاقات هو التعارف بين الأمم والشعوب أوضحها الإسلام من خلال القرآن الكريم وآياته مما يدعونا إلى ضرورة التواصل.

ونوه إلى أن القرن الـ 20 هو قرن حقوق الإنسان والتقدم الإنسانى، لافتًا إلى أن المؤرخين والمستشرقين أكدوا صدام الحضارات الشرقية والغربية، ولكن انفتاح مؤسسة الأزهر على الدول الأوربية يؤكد التقارب بين المجتمعات.
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