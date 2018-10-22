مترو الأنفاق: ضيق تنفس مواطن وراء تعطل حركة القطارات بالخط الثاني

صرح أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، بأنه أثناء دخول قطار رقم ٨٠ بمحطة الأوبرا اتجاه شبرا قام أحد الركاب بضرب بلف الطوارئ نتيجة شعور أحد الركاب بضيق تنفس، ما أدى إلى توقف القطار ونزول بعض الركاب بين المحطتين بممشى الطوارئ.



وأضاف: "تأمينا من الشركة للركاب قامت فرق الطوارئ والتشغيل بتأمين الركاب حتى خروجهم من الممشى وتم رد بلف الطوارئ وتسير القطار بشكل منتظم والتشغيل حاليا بالخط الثانى كالمعتاد" .

