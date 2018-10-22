محافظ المنيا يتفقد مواقع مخرات السيول ويتابع جاهزية الحملة الميكانيكية

تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، عددا من مواقع مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة تداعيات أي أمطار أو سيول محتملة.



وقام حسين بالمرور على مقر المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، ومخر سيل النويرات، ومخر سيل الديابة، بناحية مركز أبوقرقاص، يرافقه المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري والموارد المائية، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبوقرقاص.



كما تابع، خلال جولته، جاهزية الحملة الميكانيكية لمواجهة أي أحداث طارئة، حيث تفقد مجمع ورش المعدات الثقيلة ومخازن الري والصرف، ومرسي وزارة الموارد المائية والري بالمنيا.



وتابع مدى جاهزية واستعداد المعدات والسيارات، والاطمئنان على سلامتها، والتعرف على السيارات الصالحة للاستخدام والمعطلة، مع الاستعداد التام لأي حالات طارئة وحصر جميع الأعطال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة.



ووجه المحافظ وكيل وزارة الري بالعمل على إزالة أي عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة كافة المخرات، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي مع إيجاد البديل للغير صالحة منها سواء طبيعية أو صناعية، وحصر الأماكن التي يتوقع حدوث أي ظرف عرضي بها خلال الموسم.



وشدد على جميع رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بالاستعداد المبكر لمواجهة مخاطر السيول وإعداد دراسة تحليلية كاملة للأماكن التي يتوقع حدوث أي ظرف عرضي بها خلال موسم الشتاء القادم سواء سيول أو أي أزمة طقسية، والمرور المستمر على كافة مخرات السيول والتأكد من تطهيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع وضع الخطط اللازمة لإدارة أي أزمة طارئة خلال هذا الفصل من العام.



ووجه المحافظ بضرورة مراجعة إمكانيات المحافظة من قبل الوحدات المحلية، والري، سواء المعدات الثقيلة والسيارات ومعدات الإنقاذ النهري مع إجراء صيانة دورية بها ومراجعة كافة وسائل الإعاشة التي يجب توافرها من (بطاطين ـ خيام ـ مراتب ـ أقمشة)، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.