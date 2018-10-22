ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

شباب الأعمال تعقد مؤتمرها الثاني "200 عام من القطن المصري"..29 أكتوبر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:03 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن انطلاق فعاليات مؤتمرها الثاني " 200 عام من القطن المصري" يوم الاثنين المقبل، والذي يعد استكمالًا للمؤتمر الأول الذي عقدته الجمعية في وقت سابق بهدف تعزيز صناعة القطن المصري وإعادة ريادته مرة أخرى.

ويناقش المؤتمر الذي يشهده وزراء التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال، مجمل الأوضاع التي تتعلق بالقطن المصري والضرورة القصوى لإعادة الريادة له خلال الفترة القليلة المقبلة.

ونوه هاني الحبيبي عضو لجنة الغزل والنسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بأن الجلسة الأولي بالمؤتمر تناقش الإنتاجية الزراعية الخاصة بالقطن والأصناف المستحدثة، وخطة الدولة للنهوض بزراعة القطن المصري، بالإضافة إلى المعايير العالمية للأقطان وكفائتها والمقارنة بالقطن المصري، والعمل علي تطوير المحالج والسياسات التسعيرية والتسويقية للقطن المصري، إضافة إلي مناقشة الطلب العالمي والمحلي للأقطان المصرية وتحديات الخطة التمويلية للقطن المصري.

من ناحية آخري قال محمد صباح عضو لجنة الغزل والنسيج بشباب الأعمال، إن الجلسة الثانية للمؤتمر تتطرق إلي دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات، بالإضافة إلي فرص وتحديات المنتجات المصنعة من القطن المصري "الغزل والنسيج والمفروشات والمنسوجات"، وتعزيز دور الإبتكار والموضه والعلامات التجارية وسلاسل التجزئة، والتطرق إلى التنافسية والتكامل الصناعي وسلاسل القيمة المضافة للقطن المصري وصعوبتها، والعمل علي تسويق العلامة التجارية وحمايتها عالميًا ومحليًا.

وتوقع صباح الخروج بتوصيات تتعلق بإعادة إحياء القطن المصري مرة آخري بدلًا من استيراده، وتعزيز الجودة والسعر للمنافسة عالميًا، نظرًا لأن المنتج النهائي هو الممثل الرسمي للقطن المصري داخليًا وعالميا، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في عدة عوامل كالسعر والجودة وهو ما يتطلب تطوير مصانع القطاع الخاص، وتوفيره بأسعار جيدة للمنتج المصري لتصديره خارجيًا للمنافسة.

يشارك بالمؤتمر ، مركز البحوث الزراعية، وهيئة تحكيم وأختبارات القطن، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، واتحاد مصدري الأقطان، ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، ومستشار وزير التجارة والصناعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجمعية قطن مصر، والمجلس الأعلي للصناعات النسيجية.
loading...

ترشيحاتنا

25 ألف مشجع في مباراة وفاق سطيف والأهلي بالجزائر بدوري الأبطال

جندي هارب من الجيش التركي يحتجز رهائن في غازي عنتاب

الشهاوي: زيارة السيسي إلى روسيا أحدثت نقلة نوعية فى العلاقات بين البلدين

سلمى بلير تكشف عن إصابتها بمرض خطير

برشلونة يتجاهل غياب ميسي ويعد جماهيره باستمرار الانتصارات

الأرصاد: أمطار متوسطة على معظم الأنحاء بدءا من الغد.. فيديو

روسيا: نستعد لزيارة بوتين إلى السعودية.. وننتظر نتائج تحقيقات قضية خاشقجي

الرقة بعد داعش .. المنازل التعليمية بدلا من المدارس المدمرة.. فيديو

قطار وميكروباص وإسعاف.. لماذا يترك الوزراء سياراتهم ويستقلون وسائل غير تقليدية

غرق مركب مهاجرين غير شرعيين ومصرع اثنين قبالة ساحل تركيا الغربي

هجوم حاد على هيثم محمد بعد شائعة وفاته: باحث عن الشهرة

بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

فيديو

قطر تقترح إيواء مشجعي كأس العالم في خيام قريبة من الملاعب..فيديو
بمناسبة قرب قدوم مولد النبي.. تعرف على طريقة عمل حلاوة المولد بالمنزل
الإمام الأكبر: أنظمة عالمية تتاجر بالأديان وراء إلصاق الإرهاب بالإسلام
الأعلى للإعلام: ترخيص المواقع الإلكترونية ليس تقييدا لحرية الصحافة والإعلام..فيديو
الرقة بعد داعش .. المنازل التعليمية بدلا من المدارس المدمرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟