شباب الأعمال تعقد مؤتمرها الثاني "200 عام من القطن المصري"..29 أكتوبر

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن انطلاق فعاليات مؤتمرها الثاني " 200 عام من القطن المصري" يوم الاثنين المقبل، والذي يعد استكمالًا للمؤتمر الأول الذي عقدته الجمعية في وقت سابق بهدف تعزيز صناعة القطن المصري وإعادة ريادته مرة أخرى.





ويناقش المؤتمر الذي يشهده وزراء التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال ، مجمل الأوضاع التي تتعلق بالقطن المصري والضرورة القصوى لإعادة الريادة له خلال الفترة القليلة المقبلة.





ونوه هاني الحبيبي عضو لجنة الغزل والنسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بأن الجلسة الأولي بالمؤتمر تناقش الإنتاجية الزراعية الخاصة بالقطن والأصناف المستحدثة، وخطة الدولة للنهوض بزراعة القطن المصري، بالإضافة إلى المعايير العالمية للأقطان وكفائتها والمقارنة بالقطن المصري، والعمل علي تطوير المحالج والسياسات التسعيرية والتسويقية للقطن المصري، إضافة إلي مناقشة الطلب العالمي والمحلي للأقطان المصرية وتحديات الخطة التمويلية للقطن المصري.





من ناحية آخري قال محمد صباح عضو لجنة الغزل والنسيج بشباب الأعمال، إن الجلسة الثانية للمؤتمر تتطرق إلي دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الصادرات، بالإضافة إلي فرص وتحديات المنتجات المصنعة من القطن المصري "الغزل والنسيج والمفروشات والمنسوجات"، وتعزيز دور الإبتكار والموضه والعلامات التجارية وسلاسل التجزئة، والتطرق إلى التنافسية والتكامل الصناعي وسلاسل القيمة المضافة للقطن المصري وصعوبتها، والعمل علي تسويق العلامة التجارية وحمايتها عالميًا ومحليًا.





وتوقع صباح الخروج بتوصيات تتعلق بإعادة إحياء القطن المصري مرة آخري بدلًا من استيراده، وتعزيز الجودة والسعر للمنافسة عالميًا، نظرًا لأن المنتج النهائي هو الممثل الرسمي للقطن المصري داخليًا وعالميا، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في عدة عوامل كالسعر والجودة وهو ما يتطلب تطوير مصانع القطاع الخاص، وتوفيره بأسعار جيدة للمنتج المصري لتصديره خارجيًا للمنافسة.



