وزير الزراعة يتلقى تقريرا عن تقييم نتائج الحقول الإرشادية للقطن في 12 محافظة

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول تقييم نتائج الحقول الإرشادية المنزرعة بمحصول القطن في موسم 2018، ضمن أعمال الحملة القومية للنهوض بإنتاجية المحصول.



وأشار وزير الزراعة إلى أن إجمالي عدد الحقول النموذجية الإرشادية التي شملتها الحملة بلغت حوالي 70 حقلا، موزعة بـ 12 محافظة هي: البحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، و بورسعيد، والمنوفية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وذلك بواقع حقل بكل مركز من المراكز المختارة بهذه المحافظات، تمثل أصناف القطن الرئيسية المنزرعة هذا العام.



وأوضح أبوستيت انه تم عمل مقارنة لهذه الحقول بعدد مماثل لها من حقول الجوار بذات المساحة وذات الأصناف، لبيان مدى نجاح أعمال الحملة في النهوض بالمحصول، لإرشاد المزارعين بإتباع الأساليب والممارسات المناسبة لزيادة الإنتاجية بما يساهم في زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم.



وقال وزير الزراعة انه وفقًا لأعمال الحصر النهائي للمحصول وتقدير الإنتاجية الفدانية للحقول النموذجية بمحافظات الحملة والتي طبقت فيها توصيات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية المحصول، بلغ متوسط الإنتاجية حوالي 10.01 قنطار للفدان، مقابل نحو 8.4 قنطار للفدان بحقول الجوار المماثلة لها، أي بزيادة قدرها حوالي 1.59 قنطار للفدان، بنسبة بلغت 18.8%.



ووفقًا للتقرير فإنه تم زراعة صنف القطن 86 بمحافظة البحيرة في 9 حقول نموذجية بلغ متوسط انتاجها 9.02 قنطار للفدان، بينما بلغت في حقول الجوار 7.8 قنطار للفدان، كذلك تم زراعة أصناف جيزة 86 و 94 في 4 حقول بمحافظة الغربية بلغ متوسط انتاجيتها 10.71 قنطار للفدان، مقابل 8.26 قنطار بحقول الجوار .



وفي محافظة كفر الشيخ تم زراعة 11 حقلا ارشاديا بأصناف جيزة 86 و 94 و 96 بلغ متوسط انتاجيتها 8.25 قنطار للفدان مقابل 7.5 قنطار بحقول الجوار، كما تم زراعة 9 حقول ارشادية بمحافظة الدقهلية بالصنف جيزة 94 بلغ متوسط انتاجيتها 11.75 قنطار للفدان مقابل 9.13 قنطار بحقول الجوار، كما تم زراعة الصنف جيزة 92 في حقلين ارشاديين بمحافظة دمياط بلغ متوسط انتاجيتهما 9.35 قنطار للفدان، مقابل 7.28 قنطار في حقلي الجوار، كما تم زراعة الصنف جيزة 94 في 9 حقول ارشادية في محافظة الشرقية بلغ متوسط انتاجيتها 10.19 قنطار للفدان مقابل 8.9 قنطار في حقول الجوار.



وأوضح التقرير أيضًا انه تم زراعة حقلين ارشاديين بمحافظة بورسعيد من الصنف جيزة 94 بلغ متوسط انتاجيتهما 9.34 قنطار للفدان، مقابل 6.38 قنطار للفدان بحقلي الجوار، كما تم زراعة 4 حقول ارشادية من الصنف جيزة 86 بمحافظة المنوفية بلغ متوسط انتاجيتهما 11.45 قنطار للفدان، مقابل 9.79 قنطار بحقول الجوار، كذلك تم زراعة الصنف جيزة 95 في 6 حقول ارشادية بمحافظة الفيوم بلغ متوسط إنتاجية الفدان فيها 9.87 قنطار مقابل 9.64 قنطار في حقول الجوار، وفي محافظة بني سويف تم زراعة 6 حقول بالصنف جيزة 95 بلغ متوسط انتاجيتهم 9.48 قنطار للفدان مقابل 9.20 قنطار بحقول الجوار، كما تم زراعة 3 حقول ارشادية بالصنف جيزة 95 بمحافظة المنيا بلغ متوسط إنتاجية الفدان 10.63 قنطار مقابل 7.99 قنطار بحقول الجوار، وفي محافظة أسيوط تم زراعة 5 حقول بالصنف جيزة 90 بلغ متوسط إنتاجية الفدان فيها 11.45 قنطار مقابل 8.42 قنطار بحقول الجوار.



من جهته قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، انه تم اختيار الحقول الارشادية بعناية شديدة جدًا، لافتًا الى ان أنشطة الحملة نفذها باحثو معهود بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، شملت عقد ندوات ارشادية وورش عمل ولقاءات مباشرة مع المزارعين، وتنظيم أيام الحقل لتنفيذ التوصيات الفنية المثلى، وتطبيق الممارسات الجيدة، للوصول الى إنتاجية عالية.



