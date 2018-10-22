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أخبار البلد

الري تكشف تأثير سد ستيجلر جورج التنزاني على نهر النيل

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
أكد الدكتور يسري خفاجي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الحكومة التنزانية تخطط لبناء سد "ستيجلر جورج" منذ مايو الماضى لإنتاج طاقة كهرومائية نظيفة، بقدرة إنتاج 2100 ميجا وات.

وأضاف خفاجي أن الحكومة التنزانية تسعى إلى انتاج طاقة كهربائية تقدربـ 5920 جيجا وات فى الساعة سنويا على أن يتم الانتهاء من إنشاء السد فى 36 شهرًا، بتكلفة 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن هذا السد سيعمل على مضاعفة الانتاج الكهربائى إلى الضعف.

وأشار إلى أن السد يقام على ضفاف نهر الروفيجي في مضيق شتيجلر، بمحمية سيلوس، الواقعة في منطقة موروجورو، على بعد 220 كم، جنوب غرب العاصة التنزانية دار السلام، وهو ما يعنى أن السد لا يؤثر على المياه فى مصر لانه يقع حد حوض نهر روفيجي وهو بعيد كل البعد عن نهر النيل، لان دول حوض النيل جميعها بها عدد من احواض الانهار .

وأوضح أن شركة المقاولون المصرية بالاتحاد مع شركات السويدى فازت بالعطاء ضمن مناقصة دولية تقدمت بها، وهو ما يعكس قوة الشركات المصرية، وقدرتها على تنفيذ أضخم المشروعات فى العالم .

وذكر خفاجى أن السد يقع بارتفاع 130 مترا، ويضم 4 سدود ترابية، مؤكدا بأن الدعوة الموجهه للرئيس عبدالفتاح السيسى بالمشاركة فى وضع حجر الاساس لهذا السد تعطى رسالة قوية بأن الدولة المصرية أن مصر ليست مع مسار الإضرار بدول حوض النيل، وأن مصر مع تنمية دول حوض النيل، ولكن بشرط عدم الإضرار بالمصالح المصرية.

وقال إن مصر دعمت أوغندا فى بناء عدد من السدود وشاركت فى بناء سد اويل على بحيرة فيكتوريا وهو احد الادوار الرئيسية التى تقوم بها مصر اتجاه الدول الافريقية .
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