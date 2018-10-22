ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس الوزراء البلجيكي السابق: العالم بحاجة إلى الحوار..فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
شدد إيفل ليتريم، رئيس الوزراء البلجيكي السابق، على حاجة العالم إلى الحوار، والاهمية القصوى في هذا الوقت التشديد على التركيز على الوحدة وصياغة القيم المشتركة.

وأضاف "ليتريم"، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"، المنعقد في القاهرة، صباح اليوم الاثنين، أنه لا يوجد بديل آخر وكيف يمكن أن نخلق منصات اكثر للتبادل على المستوى العالمي والدولي والمحلي في قلب وعقل كل مواطن، والوعي بمسئوليات المجتمع.

وأشار رئيس الوزراء البلجيكي السابق، إلى ضرورة الوعي بكيفية تمكين كل شخص للمساهمة في هذا الحوار من أجل تبادل وجهات النظر، مضيفًا: جئت من الجانب الغربي من العالم لكي اتشارك معكم هذا الحوار وكذلك كان لدينا نصيبنا من الحروب والصراعات واراقة الدماء والارهاب، وبلجيكا دائما تمكنت من تخطي الخلاف والشقاق وخلق التعايش بين مختلف الجماعات ذات العرق واللغات المختلفة.

وأكد أن بلجيكا حاولت التوحد والعمل على تضييق المسافات بين الأطر الثقافية والدينية بين البلدان، لافتًأ إلى أن المفاهيم الخاصة بالعلمانية توفر مساحة من الشخصية المتعلقة بالدين.
loading...

ترشيحاتنا

قطار وميكروباص وإسعاف.. لماذا يترك الوزراء سياراتهم ويستقلون وسائل غير تقليدية

محاولات للصلح بين محمد رشاد وخطيبته بعد إلغاء الزفاف في اللحظات الأخيرة

عصابة ملثمة تقتحم قصر ديفيد بيكهام.. صور

غرق مركب مهاجرين غير شرعيين ومصرع اثنين قبالة ساحل تركيا الغربي

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

ناد سعودي يعلن اقتراب التعاقد مع البرازيلي كينو

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات

التعليم لـ المدارس: مفيش امتحانات عملي ولا أعمال سنة لطلاب أولى ثانوي

رئيس الوزراء يوافق على محاكمة 31 محاميًا بالهيئة الوطنية للإعلام

Infinix تنافس بـ ZERO 5 PRO..المواصفات والسعر .. فيديو وصور

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لخطيبته: لو تزوجتك فأنت طالق؟

برلماني: جولات السيسي المكوكية أعادت لمصر مكانتها دوليا وإقليميا وأفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

فيديو

الرقة بعد داعش .. المنازل التعليمية بدلا من المدارس المدمرة.. فيديو
هيئة الأنفاق تكشف موقفها من المواطن الذي أوقف المترو .. فيديو
الطيب: جامعة الأزهر الأكثر اعتزازا باللغة العربية في دراستها.. فيديو
الأكاديمية العربية: نسبة التعليم الفنى فى مصر تتخطى الـ 60%..فيديو
برلماني يوضح الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟