رئيس الوزراء البلجيكي السابق: العالم بحاجة إلى الحوار..فيديو

شدد إيفل ليتريم، رئيس الوزراء البلجيكي السابق، على حاجة العالم إلى الحوار، والاهمية القصوى في هذا الوقت التشديد على التركيز على الوحدة وصياغة القيم المشتركة.



وأضاف "ليتريم"، في كلمته خلال فعاليات مؤتمر "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"، المنعقد في القاهرة، صباح اليوم الاثنين، أنه لا يوجد بديل آخر وكيف يمكن أن نخلق منصات اكثر للتبادل على المستوى العالمي والدولي والمحلي في قلب وعقل كل مواطن، والوعي بمسئوليات المجتمع.



وأشار رئيس الوزراء البلجيكي السابق، إلى ضرورة الوعي بكيفية تمكين كل شخص للمساهمة في هذا الحوار من أجل تبادل وجهات النظر، مضيفًا: جئت من الجانب الغربي من العالم لكي اتشارك معكم هذا الحوار وكذلك كان لدينا نصيبنا من الحروب والصراعات واراقة الدماء والارهاب، وبلجيكا دائما تمكنت من تخطي الخلاف والشقاق وخلق التعايش بين مختلف الجماعات ذات العرق واللغات المختلفة.



وأكد أن بلجيكا حاولت التوحد والعمل على تضييق المسافات بين الأطر الثقافية والدينية بين البلدان، لافتًأ إلى أن المفاهيم الخاصة بالعلمانية توفر مساحة من الشخصية المتعلقة بالدين.

