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ضبط طن ونصف أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنيا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
أيمن رياض
تمكنت إدارة تموين مغاغة من ضبط ومصادرة طن ونصف من الأسمدة المدعمة ومبيدات زراعية فاسدة ومنتهية صلاحيتها لدى احد التجار قبل بيعها وترويجها للمزارعين والفلاحين بالسوق السوداء.

جاء ذلك خلال التقرير الذي عرض على اللواء قاسم حسين محمد، أن الإدارة شنت حملة تموينية وتفتيشية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بقرية شارونة وجزيرة شارونة بقيادة عبد الله أمين مدير إدارة التموين وأشرف طلعت، مدير الرقابة التموينية بالتعاون مع الإدارة الزراعية للوقوف على مدى الانضباط داخل أسواق بيع وتداول المبيدات والأسمدة الزراعية ومدى التزام التجار بتطبيق القواعد المنظمة لذلك.

قال اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، إن الحملة تمكنت أيضا من ضبط سلع غذائية منتهية بسوبر ماركت بجزيرة شارونه، مؤكدًا أنه تم تحرير محاضر للمخالفين ومصادرة الكميات التي تم ضبطها خلال الحملة لإعدامها وفقًا للضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة وتحت إشراف مديرية التموين.

وأكد رئيس المركز أن الحملات التفتيشية يتم تنظيمها بصفة دورية من اجل ضبط الأسواق والأسعار بجميع أشكالها وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالأسعار خاصة في مجال تجارة المبيدات والأسمدة الزراعية المدعمة ضمانًا لوصول الحق لمستحقيه.
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