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حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل عددا من طلبة وطالبات إحدى المدارس.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:59 ص
أكاديمية الشرطة تستقبل
أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من طلبة وطالبات إحدى المدارس
مصطفى الرماح
استقبلت أكاديمية الشرطة عددًا من طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس، حيث قام الطلبة بجولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على منشآت الأكاديمية بكلياتها المختلفة.

وشاهد الطلاب الزائرون جانبًا من تدريبات طلبة كلية الشرطة ،منها عروض الخيالة ورياضة الكلية بمصاحبة فريق موسيقات أكاديمية الشرطة الذى قدم بعض المقطوعات الموسيقية الوطنية المتميزة، بالإضافة إلى عروض الإدارة العامة لتدريب الكلاب على أعمال الأمن، وكذا العديد من العروض الترفيهية الأخرى.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالزيارة مؤكدين رغبتهم فى تكرارها.

كما تقدم المشرفين المرافقين للطلاب بشكر لرجال الشرطة على تلك الزيارة التى تسهم فى تنمية قيم الولاء والانتماء لدى النشء، وتنمية شخصيتهم.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف فى أحد محاورها تفعيل أُطر التواصل المجتمعى لهيئة الشرطة، بما يسهم فى توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع جميع أطياف وفئات المجتمع.
أكاديمية الشرطة تستقبل عددا من طلبة وطالبات إحدى المدارس.. صور
أكاديمية الشرطة تستقبل عددا من طلبة وطالبات إحدى المدارس.. صور
أكاديمية الشرطة تستقبل عددا من طلبة وطالبات إحدى المدارس.. صور
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