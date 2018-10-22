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الصحف الكويتية.. القاهرة تشكل قاعدة بيانات عن المصريين في الخارج.. الملك سلمان وولي العهد يعزيان أسرة خاشقجي.. عمان تدعم إجراءات السعودية.. وسيول تضرب عددا من مناطق الكويت

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
حسن محرم
القبس: 
مصر تشكل لجنة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين في الخارج
الأنباء: 
سلطنة عمان ترحب بالإجراءات السعودية تجاه قضية خاشقجي
الجريدة: 
الاحتلال الإسرائيلي يؤجل إخلاء قرية الخان الأحمر لأسابيع

سلطت الصحف الكويتية الصادرة الإثنين، 22 أكتوبر، الضوء على قرار مصر بتشكيل قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين في الخارج.

كما اهتمت الصحف أيضًا بتقديم خادم الحرمين، الملك سلمان وولي العهد، محمد بن سلمان التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي.

الصحف أبرزت أيضًا إعلان عمان دعمها للإجراءات التي تتخذها السعودية تجاه قضية خاشقجي، وكذلك السيول التي تضرب عددا من المناطق في الكويت.

الصحف أعطت أولية لتأجيل الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء قرية خان الأحمر لأسابيع وارتفاع التضخم في الكويت.

ونبدأ جولتنا من صحيفة "القبس"، موضحة أن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرر تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج.

وتترأس اللجنة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعضوية ممثلي وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، أن اللجنة «تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية».

وفي الصحيفة أيضًا، أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، جمال خاشقجي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين، بابن الفقيد، صلاح جمال خاشقجي.

كما أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه عن عزائه ومواساته له ولجميع أسرته في وفاة الفقيد جمال خاشقجي.

من جهته عبر صلاح خاشقجي، عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على مواساتهما لهم في الفقيد.

ومن صحيفة "الأنباء"، رحبت سلطنة عمان، بما اتخذته المملكة السعودية من إجراءات شفافة حول الحادث المؤسف المواطن السعودي، جمال خاشقجي.

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية العمانية، قالت إنها تابعت البيان الذي أصدرته السعودية بشأن النتائج الأولية للتحقيقات حول الحادثة المؤسفة التي تعرض لها المواطن السعودي، جمال خاشقجي.

وأضافت أن "سلطنة عمان ترحب بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة في هذا الشأن والتي تؤكد أهمية افساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيدا عن أي تأويلات".

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت على لسان النائب العام سعود المعجب امس الأول الجمعة أن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته.

على صعيد آخر، ذكرت الصحيفة أن شوارع الكويت، فاضت بالأمطار بعد سقوط أول الغيث، على عددا من مناطق البلاد، حيث تحولت الشوارع إلى برك للمياه ما أدى إلى إغلاق الطرقات وإعاقة حركة التنقل للمواطنين والمقيمين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوات توثق غرق الشوارع وتعرضها للسيول الغزيرة في ظل تساؤل عدد من المواطنين عن مدى الجاهزية التي وعدت بها وزارة الأشغال لاستقبال موسم الشتاء.

من جانبه طالب النائب ماجد المطيري، وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، بإيقاف المسؤولين عن العمل فورا، معتبرا ما حدث اليوم يعتبر "دليلا على فشلهم".

ومن صحيفة "الجريدة"، أوضحت أن إسرائيل أرجأت لعدة أسابيع هدم قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة وسط مطالب دولية بالتخلي عن هذه الخطة.

وجرى إعلان القرار بعد اجتماع رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو بمجلس الوزراء الأمني المصغر.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن التأجيل سيسمح بمزيد من الوقت للتفاوض على إخلاء القرية بالتراضي.

وفي الصحيفة أيضًا، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتيةو الصادرةي الأحد، ارتفاع التضخم بتسبى 0، 27" في سبتمبر الجاري بمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت هيئة الإحصاء أن أسعار سلعة السجائر “التبغ” حققت في سبتمبر الماضي ارتفاعا بنسبة13، 50 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي في حين حققت الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0، 97%.

وأوضحت أن أسعار الاتصالات حققت ارتفاعا بنسبة 4، 46% في حين حققت السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا بنسبة 1، 71% وحققت سلع المفروشات المنزلية ارتفاعا 2، 17%.

وذكرت الإحصاء أن تكاليف التعليم حققت ارتفاعا بنسبة 1، 02% في حين سجل قطاع خدمات المسكن نسبة تراجع في الأسعار بلغت 1، 53% مبينة أن أسعار المطاعم والفنادق ارتفعت بنسبة 0، 38% فيما حققت أسعار النقل ارتفاعا بنسبة 1، 10%.
الصحف الكويتية.. القاهرة تشكل قاعدة بيانات عن المصريين في الخارج.. الملك سلمان وولي العهد يعزيان أسرة خاشقجي.. عمان تدعم إجراءات السعودية.. وسيول تضرب عددا من مناطق الكويت
الصحف الكويتية.. القاهرة تشكل قاعدة بيانات عن المصريين في الخارج.. الملك سلمان وولي العهد يعزيان أسرة خاشقجي.. عمان تدعم إجراءات السعودية.. وسيول تضرب عددا من مناطق الكويت
الصحف الكويتية.. القاهرة تشكل قاعدة بيانات عن المصريين في الخارج.. الملك سلمان وولي العهد يعزيان أسرة خاشقجي.. عمان تدعم إجراءات السعودية.. وسيول تضرب عددا من مناطق الكويت
الصحف الكويتية.. القاهرة تشكل قاعدة بيانات عن المصريين في الخارج.. الملك سلمان وولي العهد يعزيان أسرة خاشقجي.. عمان تدعم إجراءات السعودية.. وسيول تضرب عددا من مناطق الكويت
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