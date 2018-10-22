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محافظات

إنشاء وحدات سكنية إدارية للعاملين بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:43 ص
دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
أ ش أ
أكد رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة المحاسب أسامة حفيلة، أن الجمعية تعكف على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء الوحدات السكنية الإدارية للعاملين بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.

وقال حفيلة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "الاثنين"- إن هذه الوحدات هي مبادرة من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وافق على تخصيص 170 ألف متر لبناء هذه الوحدات على نفقة المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية.

وأوضح رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة أن هذه الوحدات ليست للبيع أو التنازل، وإنما هي وحدات سكنية إدارية للعاملين في هذه المصانع، مساهمة منها في تخفيف العبء عن العاملين، وتوفيرا للوقت والجهد الذي يبذله العامل في الذهاب والعودة من العمل، حتى يستطيع إعطاء كامل جهده للعمل، بالإضافة إلى مراعاة استقراره النفسي والبدني وتواجده بجانب عمله.
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