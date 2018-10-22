برلماني: جولات السيسي المكوكية أعادت لمصر مكانتها دوليا وإقليميا وأفريقيا

قال النائب عماد سعد حمودة، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع خلال مدة زمنية قصيرة أن يعيد مصر لمكانتها الدولية والإقليمية والإفريقية والعربية، بفضل سياسته وجولاته المكوكية التي يقوم بها بشكل متواصل فى مختلف دول العالم، وانعكس ذلك على علاقة مصر بهذه الدول.



وأضاف "حمودة"، في بيان صحفي، الاثنين، أن الرئيس وضع مصر فى مسارها الصحيح وأصبحت تتمتع بقوة جعلتها محط أنظار العالم، وهذا بفضل توجيهات القيادة السياسية وتضافر جهود مؤسسات الدولة وترجمة هذه التعليمات فى صورة تشريعات على أرض الواقع، حيث يشهد الاقتصاد المصري مرحلة استقرار بفضل توفير البيئة المناخية المناسبة وعنصر الأمن.



وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن الرئيس بالأمس القريب كان في روسيا، والخميس المقبل سيزور دولة السودان الشقيقة، وهذا كله يؤكد حرص الرئيس على بناء مصر الحديثة ذات الشخصية القوية المستقلة، وتحسين علاقاتها بجميع الدول.