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تعليم

انطلاق الدورة التدريبية الثانية لمركز علوم الأدلة الجنائية بحقوق سوهاج

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:43 ص
صدى البلد
خالد رياض
ينظم اليوم مركز الأدلة الجنائية والدراسات الأمنية والقانونية بكلية الحقوق بجامعة سوهاج دورة أصول التحقيق الجنائي، وذلك في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ أكتوبر الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالقاعة الزجاجية بالجامعة بالمقر القديم.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة وقال إن الهدف من الدورة هو تنمية معارف ومهارات المتدربين بأصول التحقيق الجنائي وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والتعليمات الدورية للنيابة العامة وأحكام محكمة النقض.

قال الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الدورة سوف تشمل عدة موضوعات منها تعريف بالتحقيق الجنائي وأهميته وأنواعه والأساليب العصرية، أهمية عمل التحريات وجديتها وكيفية إجرائها، إضافة إلى دور الخبرة والتكنولوجيا الحديثة في التحقيق الجنائي .

وأضاف الدكتور حازم عبد الرحمن عميد الكلية أن الدورة تستهدف أعضاء النيابة العامة، ضباط الشرطة، طلاب وخريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون والمحامون، إلى جانب العاملين بالشئون القانونية والمهتمين بهذا المجال، وسوف يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة من الجامعة والمركز .

وأوضح محمود علي مدير عام المركز ان الدورة سيحاضر فيها المستشار الدكتور معتز أبو ضيف، والدكتور رجاء عبد المعبود والمستشار هيثم البغدادي والدكتور عادل محمود الخلفي، واللواء عادل محمد مخلوف، والمستشار الدكتور أسامة عبدالنعيم.
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