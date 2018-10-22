الارصاد: غدا طقس معتدل على الشمال وأمطار على الغرب.. والحرارة 33 على القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية.



من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى :( القاهرة 33/22، الإسكندرية 30/19، بورسعيد 31/24، رفح 32/18، طابا 34/22).