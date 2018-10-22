4 قيادات وفدية تصنع أزمة داخل بيت الأمة قبل انتخابات الهيئة العليا





وأشارت المصادر إلى أن الـ4 قيادات الوفدية قاموا بدفع رسوم الترشح لإنتخابات الهيئة العليا للوفد وأعطاهم اللواء محمد الحسينى إيصالات بعد ذلك ومنح الدكتور هانى سرى الدين رقم 1 فى كشف المرشحين و الدكتور محمد عبد اللطيف رقم 2 و ياسر قورة رقم 3 وشريف حمودة رقم 4، الأمر الذى إستدعى تدخل أحد أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وهو محامى ، حيث أعلن وجود مخالفة قانونية بشأن ذلك خاصه وان اللواء ليس له صفه وليس رئيس اللجنة لكى يقوم بتسليمهم طلبات الترشح، بالإضافة إلى ان هذا الأمر مخالف قانونيا خاصه وانه كان يتبقى على فتح باب الترشح 48 ساعة.



وتابعت المصادر:حدثت حالة من الغضب بين الوفديين على جروبات حزب الوفد حيث كانت أبرز تعليقاتهم على هذه الأزمة: "ايه ياجماعة الكلام ده ازاى ناس تترشح قبل فتح باب الترشح لإنتخابات الهيئة العليا للوفد هو احنا فى انتخابات رائد الفصل دى انتخابات هيئة عليا".



وأكدت المصادر أن الهدف من تقديم القيادات الوفدية الأربعة أوراق ترشحهم مبكرا قبل فتاح باب الترشح هو رغبتهم فى أن تكون أسماؤهم فى أول الكشوف الانتخابية حتى تسهل على الناخبين انتخابهم بدلا من صعوبة انتخابهم طبقا للترتيب الأبجدى، حيث كان الانتخابات من المقرر اجراؤها طبقا للأقدمية قبل قرار أبو شقة الأخير بإجراؤها طبقا للترتيب الأبجدى.



وقالت المصادر أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد وصلته معلومات بشأن لقاء القيادات الوفدية الأربعة وتقديم اوراق ترشحهم لإنتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يوم الخميس الماضى ، وذلك بالمخالفة القانونية للائحة ، وتم إلغاء استمارات الترشح للقيادات الوفدية الأربعة على الفور، الأمر الذى استدعى أبو شقة لإتخاذ قرار مساء اليوم نفسه الخميس بأن تجرى الانتخابات طبقا للترتيب الأبجدى بدلا من إجراؤها طبقا للأقدمية ، لكى يصدر بيان بشأن ذلك اليوم التالى الجمعة قبل فتح باب الترشح للإنتخابات بيوم ، ثم قام اللواء أحمد الشاهد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بعمل استمارات جديدة طبقا لذلك .





يشار إلى أنه تم فتح باب الترشح لإنتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يوم السبت الماضى ، حيث وصل عدد المرشحين على منصب عضوية الهيئة العليا حتى اليوم الثانى إلى 50 مرشحا ،بينما ترشح اثنين فقط على منصب السكرتارية.

وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، أن يكون ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم وذلك بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.





كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن كواليس قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بشأن ترتيب أسماء المرشحين لانتخابات الهيئة العليا المقرر إجراؤها يوم 9 نوفمبر طبقا للترتيب الأبجدي للمرشحين.وأوضحت المصادر لصدى البلد أن 4 قيادات وفدية توجهوا مساء الخميس الماضى إلى مقر حزب الوفد الرئيسى بالدقى قبل فتح باب الترشح لإنتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد بـ48 ساعة وهم الدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام حزب الوفد وياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وشريف حمودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومحمد عبد اللطيف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، حيث التقوا اللواء محمد الحسينى أمين صندوق الحزب والمكلف بتجهيز إستمارات الترشح لإنتخابات الهيئة العليا للوفد.