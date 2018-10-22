محافظ الجيزة يلغي إجازات رؤساء الأحياء والمراكز والمدن .. لهذا السبب

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى بشكل يومى والاندماج مع المواطنين والاستماع الى شكاواهم وحلها على الفور والسعى نحو تقديم خدمات افضل للمواطنين.



كما قرر المحافظ الغاء الاجازات لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن وعدم السماح بالتغيب عن العمل الا فى حالة الظروف القهريه قائلًا "مفيش اجازات الكل ينزل الشارع عندنا شغل كتير".



جاء ذلك خلال المرور الميدانى اليومى لمحافظ الجيزة لتفقد حالة النظافة، و رفع الاشغالات بأحياء شمال الجيزة والوراق، حيث وجه المحافظ بوضع ملفات ازاله الإشغالات والمباني المخالفة والنظافة كمقرر للعمل يوميًا وإعداد تقرير يومى بما تم ازالته من اشغالات ومبان مخالفه.