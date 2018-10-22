ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

محافظ الجيزة يلغي إجازات رؤساء الأحياء والمراكز والمدن .. لهذا السبب

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:58 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى بشكل يومى والاندماج مع المواطنين والاستماع الى شكاواهم وحلها على الفور والسعى نحو تقديم خدمات افضل للمواطنين.

كما قرر المحافظ الغاء الاجازات لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن وعدم السماح بالتغيب عن العمل الا فى حالة الظروف القهريه قائلًا "مفيش اجازات الكل ينزل الشارع عندنا شغل كتير".

جاء ذلك خلال المرور الميدانى اليومى لمحافظ الجيزة لتفقد حالة النظافة، و رفع الاشغالات بأحياء شمال الجيزة والوراق، حيث وجه المحافظ بوضع ملفات ازاله الإشغالات والمباني المخالفة والنظافة كمقرر للعمل يوميًا وإعداد تقرير يومى بما تم ازالته من اشغالات ومبان مخالفه.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. شوارع الكويت تغرق في مياه الأمطار

Infinix تنافس بـ ZERO 5 PRO..المواصفات والسعر .. فيديو وصور

وزير التموين يصل البحيرة لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية.. صور

7 معلومات عن الابن الأكبر للكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي

فوائد استنشاق رائحة العود.. يطرد السموم من الجسم أبرزها

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

الجارديان تبرز رد هيئة الاستعلامات على مزاعم سرقة أعضاء سائح بريطاني

روسيا: نستعد لزيارة بوتين إلى السعودية.. وننتظر نتائج تحقيقات قضية خاشقجي

عمل الواجب بجانب طفلك أمر خاطئ لهذه الأسباب

نقيب الفلاحين يكشف سر جنون البطاطس ويقدم روشتة للحكومة لتجاوز الأزمة

شاهد.. تصريحات مي حلمى قبل إلغاء حفل زفافها من محمد رشاد بساعات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

فيديو

قطر تقترح إيواء مشجعي كأس العالم في خيام قريبة من الملاعب..فيديو
بمناسبة قرب قدوم مولد النبي.. تعرف على طريقة عمل حلاوة المولد بالمنزل
الإمام الأكبر: أنظمة عالمية تتاجر بالأديان وراء إلصاق الإرهاب بالإسلام
الأعلى للإعلام: ترخيص المواقع الإلكترونية ليس تقييدا لحرية الصحافة والإعلام..فيديو
الرقة بعد داعش .. المنازل التعليمية بدلا من المدارس المدمرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟