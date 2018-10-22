ننشر نص كلمة هشام عرفات أمام المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب.. صور

انعقد اجتماع الدورة 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، وبحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وننشر نص كلمة وزير النقل ، امام اجتماع المكتب التنفيذي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية، والتي جاءت على النحو التالي:



"بسم الله الرحمن الرحيم "



أصحاب المعالي الأخوة الزملاء الأعزاء وزراء النقل والمواصلات

سعادة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن علي

أصحاب السعادة والمسئولين رفيعى المستوى

السيدة الدكتورة دينا الظاهر – مدير إدارة النقل والسياحة – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

السادة أمناء عام الاتحادات

السادة أعضاء الوفود الكرام

السيدات والســــــادة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .



بسم الله وبتوفيق من الله عز وجل أفتتح أعمال الدورة رقم (61) للمكتب التنفيذى لمجلس الموقر.



وانه ليسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية, كما يشرفني أن أنقل لكم تحيات وترحيب فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى, وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمالنا بالنجاح الذي نتطلع إليه جميعًا.



كما يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة لمشاركتهم فى هذا الاجتماع متمنيًا لسيادتكم دوام التوفيق، وكذلك الإشادة بالجهد الكبير الملموس من جانب دولنا المختلفة فى دفع وتعزيز دور التعاون العربى في مجال النقل.



لنناقش ونتباحث الى ما نتطلع إليه من طموحات لشعوبنا ، تستوجب تنسيقًا وعملًا عربيًا مشتركًا تؤهلنا لاستشراف آفاق المستقبل بخطى ثابتة تدعم من مساعينا لإيجاد غد أفضل لشعوبنا.



وأتمنى لاجتماعنا النجاح فى بحث وتناول كل ما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير نظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل حركة نقل البضائع وانتقال الركاب فيما بين دولنا العربية، وهو ما سيساهم في دفع وتعزيز منظومة التواصل والتعاون بين دول وشعوب أمتنا العربية .



ويتناول مشروع جدول الاعمال اجتماع مكتبكم الموقر, العديد من الموضوعات المتنوعة والتى تم انتقاؤها وصياغتها بعناية شديدة.

واسمحوا لى أن أؤكد حرص جمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية، وأن أؤكد على قيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الجاد والمكثف فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا ورفع كفاءة النقل.



وفى هذا الإطار أتوجه بالشكر لأعضاء الأمانة العامة للجامعة على ما يقومون به من جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين الدول العربية من خلال الاعداد الجيد والجاد لاجتماعات مكتبكم الموقر بصورة تضمن تحقيق النتائج الايجابية الكفيلة بدعم العمل العربي المشترك خاصة في مجال النقل.



واغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر كذلك لكل إخواني وزملائي الوزراء على عملهم الدؤوب والجاد للرفع من كفاءة قطاع النقل بالعالم العربي وجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب العربية.



وأملي كبير في أن تتضافر كل جهودنا للنهوض بقطاع النقل في العالم العربي لجعله قاطرة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ولتسهيل الربط وتقوية أواصر المحبة والتقارب بين شعوبنا.