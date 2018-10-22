ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ننشر نص كلمة هشام عرفات أمام المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
انعقد اجتماع الدورة 61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية، وبحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذى وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وننشر نص كلمة وزير النقل ، امام اجتماع المكتب التنفيذي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية، والتي جاءت على النحو التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم "

أصحاب المعالي الأخوة الزملاء الأعزاء وزراء النقل والمواصلات
سعادة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور كمال حسن علي
أصحاب السعادة والمسئولين رفيعى المستوى
السيدة الدكتورة دينا الظاهر – مدير إدارة النقل والسياحة – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
السادة أمناء عام الاتحادات
السادة أعضاء الوفود الكرام
السيدات والســــــادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . .

بسم الله وبتوفيق من الله عز وجل أفتتح أعمال الدورة رقم (61) للمكتب التنفيذى لمجلس الموقر.

وانه ليسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية, كما يشرفني أن أنقل لكم تحيات وترحيب فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى, وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمالنا بالنجاح الذي نتطلع إليه جميعًا.

كما يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة لمشاركتهم فى هذا الاجتماع متمنيًا لسيادتكم دوام التوفيق، وكذلك الإشادة بالجهد الكبير الملموس من جانب دولنا المختلفة فى دفع وتعزيز دور التعاون العربى في مجال النقل.

لنناقش ونتباحث الى ما نتطلع إليه من طموحات لشعوبنا ، تستوجب تنسيقًا وعملًا عربيًا مشتركًا تؤهلنا لاستشراف آفاق المستقبل بخطى ثابتة تدعم من مساعينا لإيجاد غد أفضل لشعوبنا.

وأتمنى لاجتماعنا النجاح فى بحث وتناول كل ما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير نظم النقل وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل حركة نقل البضائع وانتقال الركاب فيما بين دولنا العربية، وهو ما سيساهم في دفع وتعزيز منظومة التواصل والتعاون بين دول وشعوب أمتنا العربية .

ويتناول مشروع جدول الاعمال اجتماع مكتبكم الموقر, العديد من الموضوعات المتنوعة والتى تم انتقاؤها وصياغتها بعناية شديدة.
واسمحوا لى أن أؤكد حرص جمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية، وأن أؤكد على قيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الجاد والمكثف فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا ورفع كفاءة النقل.

وفى هذا الإطار أتوجه بالشكر لأعضاء الأمانة العامة للجامعة على ما يقومون به من جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين الدول العربية من خلال الاعداد الجيد والجاد لاجتماعات مكتبكم الموقر بصورة تضمن تحقيق النتائج الايجابية الكفيلة بدعم العمل العربي المشترك خاصة في مجال النقل.

واغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر كذلك لكل إخواني وزملائي الوزراء على عملهم الدؤوب والجاد للرفع من كفاءة قطاع النقل بالعالم العربي وجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب العربية.

وأملي كبير في أن تتضافر كل جهودنا للنهوض بقطاع النقل في العالم العربي لجعله قاطرة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ولتسهيل الربط وتقوية أواصر المحبة والتقارب بين شعوبنا.
loading...

ترشيحاتنا

برلماني: جولات السيسي المكوكية أعادت لمصر مكانتها دوليا وإقليميا وأفريقيا

خلفان : هجوم الكونجرس على السعودية وقاحة وقلة أدب

الارصاد: غدا طقس معتدل على الشمال وأمطار على الغرب.. والحرارة 33 على القاهرة

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

الري تكشف تأثير سد ستيجلر جورج التنزاني على نهر النيل

في 20 دقيقة تخلصي من الهالات السوداء

25 ألف مشجع في مباراة وفاق سطيف والأهلي بالجزائر بدوري الأبطال

محاولات للصلح بين محمد رشاد وخطيبته بعد إلغاء الزفاف في اللحظات الأخيرة

عادات يومية مهمة تقي من الإصابة بسرطان الثدي

شعبان عبد الجواد: لا يمكن لأى جهة تقدير ثمن الآثار المهربة.. فيديو

سلمى بلير تكشف عن إصابتها بمرض خطير

روسيا: نستعد لزيارة بوتين إلى السعودية.. وننتظر نتائج تحقيقات قضية خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

المظلات المصرية والروسية تنفذان عمليات إسقاط وإبرار جوي.. صور

العصار يستقبل سفير البرازيل لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين .. صور

سعر خرافي لفستان دنيا سمير غانم في دبي.. صور

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

فيديو

الرقة بعد داعش .. المنازل التعليمية بدلا من المدارس المدمرة.. فيديو
هيئة الأنفاق تكشف موقفها من المواطن الذي أوقف المترو .. فيديو
الطيب: جامعة الأزهر الأكثر اعتزازا باللغة العربية في دراستها.. فيديو
الأكاديمية العربية: نسبة التعليم الفنى فى مصر تتخطى الـ 60%..فيديو
برلماني يوضح الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟