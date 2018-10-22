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اقتصاد

غرفة الصناعات الكيماويات: إقامة معرض دولي بالهند في يناير القادم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تنظم غرفة الصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، المعرض التجارى الدولى بدورته الـ9 فى الهند بالتعاون مع السفارة الهندية بالقاهرة ، والذى من المقرر عقده خلال الفترة من 18 إلى 20 يناير 2019 المقبل بولاية جوجارات الهندية.

ويهدف المعرض إلى رفع القدرات التصديرية للشركات المصرية وذلك عن طريق إيجاد فرص واعدة للمنتجات والخدمات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية، ومنها السوق الهندي. 

وتوجهت الغرفة بدعوة السفارة الهندية للمشاركة فى تنظيم المعرض التجارى الدولى بهدف تسويق منتجات القطاع بالسوق الهندى ومحاولة النفاذ له  من خلال الترويج للمنتجات المصرية ، خاصة فى معرض جارجوارت الهندية وهو يضم حضور للعديد من الدول والزائرين لعقد الصفقات التجارية والتى تعتبر فرصة للمنتجات المصرية للنفاذ للأسواق العالمية.

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