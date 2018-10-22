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مرأة

فوائد استنشاق رائحة العود.. يطرد السموم من الجسم أبرزها

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:48 ص
رائحة العود
رائحة العود
هاجر هانئ
تعد رائحة العود واحدة من أكثر الروائح التي يفضلها الكثير من الأشخاص، واشتهر استخدام العود في المنطقة العربية والخليجية، كعطر يستخدمه الرجال والنساء، أو بخور تجعل المنزل ذو رائحة مميزة وطيبة.

وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد التى تعود إلى الجسم عند استنشاق رائحة العود، أبرزها:

-يخفف آلام الرأس والصداع.
-يخفف التوتر ويعمل على تهدئة الأعصاب.
-يحارب الأرق.
-يقوي الأعصاب والدماغ.
-يقي من الإصابة بألزهايمر.
-يحفز الدورة الدموية.
-يمنح الجسم المزيد من النشاط والحيوية.
-يقوّي جميع الأعضاء الموجودة في الجهاز الهضمي وينظّف الجسم ويطرد السموم منه.
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