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الشهاوي: زيارة السيسي إلى روسيا أحدثت نقلة نوعية فى العلاقات بين البلدين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:55 ص
للواء محمد الشهاوى
للواء محمد الشهاوى مستشار كلية القادة والأركان
شيماء مجدي
أفاد اللواء محمد الشهاوى مستشار كلية القادة والأركان،بأن العلاقات بين مصر وروسيا تاريخية منذ 75 عامًا،لافتا إلى أن روسيا دعمت مصر فى حرب أكتوبر 73 وفى ثورة يونيو 2013.

وأضاف"الشهاوى" خلال استضافته ببرنامج"صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"،اليوم الإثنين،أن زيارة الرئيس السيسي لروسيا خلال الشهر الجارى أحدثت نقلة نوعية فى العلاقات المصرية الروسية،لافتًا إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين يعزز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

وأشار" مستشار كلية القادة والأركان"إلى أن إنشاء منطقة صناعية روسية بشرق بور سعيد لصالح الأمن القومى لأنه يقوم على التنمية فى جميع المجالات.
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