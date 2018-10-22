ضبط 60 مخالفة تموينية في حملة بمطروح

تمكنت حملة تموينية في مطروح، من ضبط 60 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ونجحت الحملة المكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والقوى العاملة والطب البيطرى في ضبط 57 مخالفة متنوعة، ما بين عدم حملة شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من السعر المقرر وعدم صلاحية بعض المعروضات للاستخدام الآدمي.



واتُخذت الإجراءات القانونية إزاء المخالفين.