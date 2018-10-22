هجوم أفغاني يستهدف كبار المسؤولين الأفغان وعميد بالجيش الأمريكي

أصيب الجنرال جيفري دي سمايلي، وهو عميد بالجيش الأمريكي، في هجوم داخلي بأفغانستان، كما قتل اثنين من كبار المسؤولين الأفغان في مقاطعة قندهار، يوم الخميس.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لم يتم الكشف عن هوية الجنرال حتى يوم أمس، أي بعد ثلاثة أيام من قيام مسلح، يُعتقد أنه حارس شخصي أفغاني، بإطلاق النار على قوات الأمن الأمريكية والأفغانية، مما أسفر عن مقتل قائد شرطة قندهار الجنرال عبد الرازق ومسؤول كبير في الاستخبارات يدعى الجنرال عبد المهيمن.



كما أصيب حاكم المقاطعة زالماي ويسا، بالإضافة إلى موظف مدني أمريكي آخر ومترجم أفغاني.