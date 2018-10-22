معارض لمنتجات الشباب الممولة من جهاز المشروعات



أعلنت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين وزارة الاستثمار ووزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات سيتم التعاون في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب خاصة المترددين على مراكز الشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال و إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي سوف تقام بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.



وأشارت إلي أنه سيتم الاتفاق على إقامة سلسلة من المعارض بمراكز الشباب لعرض منتجات مشروعات الشباب الممولة من الجهاز وفتح منافذ تسويقية متجددة لها .



وسيتم التعاون في رفع كفاءة مدربى وزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة وتأهيلهم لتدريب الشباب في مجالات العمل الحر وبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وكيفية الاستفادة من خدمات جهاز تنمية المشروعات غير المالية الخاصة بالدعم الفني والتسويقي والتدريب.



كما سيتم عقد مسابقات للشباب من الجنسين لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة وذات القيمة المضافة وسيتم تمويل المشروعات الفائزة من خلال الجهاز.



وأكدت على أن الجهاز يعمل على التكامل مع وزارات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وحريص على أن يكون مع الشباب خطوة بخطوة يدعمهم بكافة الخدمات التمويلية والغير مالية حتى يتأكد من نجاح مشروعاتهم.



جاء ذلك ضمن فاعليات توقيع بروتوكول التعاون الذي قام بتوقيعه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.



وأشادت نيفين جامع بجهود الدكتورة سحر نصر وسعيها الدائم لتوفير تمويل لجهاز تنمية المشروعات يمكنه من القيام بدوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير خدماته المتنوعة للشباب.



وأعربت عن سعادتها بالتعاون الدائم والمثمر مع الدكتور أشرف صبحي و اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتأهيل الشباب ورعايتهم وتشجيعهم على ريادة الأعمال، وأشارت إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة يساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة في الفترة المقبلة للتمكين الاقتصادي للشباب وخطة التنمية 2030.

