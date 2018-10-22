ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

معارض لمنتجات الشباب الممولة من جهاز المشروعات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:32 م
صدى البلد
محمد صبيح

أعلنت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين وزارة الاستثمار ووزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات سيتم التعاون في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب خاصة المترددين على مراكز الشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال و إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي سوف تقام بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلي أنه سيتم الاتفاق على إقامة سلسلة من المعارض بمراكز الشباب لعرض منتجات مشروعات الشباب الممولة من الجهاز وفتح منافذ تسويقية متجددة لها .

وسيتم التعاون في رفع كفاءة مدربى وزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة وتأهيلهم لتدريب الشباب في مجالات العمل الحر وبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وكيفية الاستفادة من خدمات جهاز تنمية المشروعات غير المالية الخاصة بالدعم الفني والتسويقي والتدريب.

كما سيتم عقد مسابقات للشباب من الجنسين لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة وذات القيمة المضافة وسيتم تمويل المشروعات الفائزة من خلال الجهاز.

وأكدت على أن الجهاز يعمل على التكامل مع وزارات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وحريص على أن يكون مع الشباب خطوة بخطوة يدعمهم بكافة الخدمات التمويلية والغير مالية حتى يتأكد من نجاح مشروعاتهم.

جاء ذلك ضمن فاعليات توقيع بروتوكول التعاون الذي قام بتوقيعه الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وأشادت نيفين جامع بجهود الدكتورة سحر نصر وسعيها الدائم لتوفير تمويل لجهاز تنمية المشروعات يمكنه من القيام بدوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير خدماته المتنوعة للشباب.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون الدائم والمثمر مع الدكتور أشرف صبحي و اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتأهيل الشباب ورعايتهم وتشجيعهم على ريادة الأعمال، وأشارت إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة يساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة في الفترة المقبلة للتمكين الاقتصادي للشباب وخطة التنمية 2030.
loading...

ترشيحاتنا

ماريا سانشيز حكما لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

هجوم حاد على هيثم محمد بعد شائعة وفاته: باحث عن الشهرة

شعبة الخضروات والفاكهة تعلن موعد انخفاض سعر البطاطس

لحرق الدهون.. أضيفى هذه المادة الطبيعية لكوب من الشاي الأخضر

بعد استرداد الباقورة والغمر.. باراك يتهم نتنياهو بتعميق الأزمة مع الأردن

كواليس استقالة علي ماهر من تدريب سموحة

ضاحي خلفان: العالم الإسلامي خط أحمر ماعدا إيران

بعيدا عن الأضرار.. طريقة عمل الصلصة الجاهزة بالمنزل

مترو الأنفاق: ضيق تنفس مواطن وراء تعطل حركة القطارات بالخط الثاني

أحد أبطال عملية الحفار بحرب أكتوبر يروي كواليسها .. فيديو

لحظة خروج قطار فائق السرعة عن مساره بتايوان.. فيديو صادم

موظف بالسويس ينضم لعصابة تزوير عقود الأراضي.. وقرار من النيابة بشأنه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

درة تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

تحيا مصر يستقبل 200 طن من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية.. صور

فيديو

نصر سالم: تدريبات حماة الصداقة 3 ترفع من كفاءتنا القتالية.. فيديو
المظلات المصرية والروسية تنفذ عمليات إسقاط وإبرار جوي.. فيديو
داعية: ندوة الأزهر ترد على المفاهيم المغلوطة عن الإسلام .. فيديو
أحد أبطال عملية الحفار بحرب أكتوبر يروي كواليسها .. فيديو
التربية والتعليم السورية: استئجار منازل وتحويلها لمدارس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟