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حوادث

تحرير 90 محضر إشغالات في حملة بمطروح

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:07 م
صورة أرشيفية - حملة
صورة أرشيفية - حملة إشغالات
أيمن محمود
شنت مديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق ومجلس مدينة مرسى مطروح، حملة مرورية استهدفت إزالة الإشغالات بالطريق العام وتعديات بعض الباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 90 محضرا متنوعا لإزالة الإشغالات بشوارع المحافظة تنوعت ما بين إشغالات وبائع متجول وفرش خضار وبناء بدون ترخيص، إضافة إلى 22 حالات مضبوطات أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر لهم.
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