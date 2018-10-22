الرقة بعد داعش .. المنازل التعليمية بدلا من المدارس المدمرة.. فيديو

عرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات مصورة توضح معاناة التلاميذ بسبب تدمير مدارسهم، بالإضافة إلى المشكلات التى خلفها داعش بعد سيطرته على المدينة.



وبدأ العام الدراسى الجديد فى الرقة للمرة الاولى بعيدًا عن تنظيم داعش، وجهز 12 مركزًا لإعداد المدرسين وتدريبهم على تقاليد التدريس اعتمادًا على مناهج وزارة التربية فى الرقة، كما تم افتتاح 281 مدرسة فى الرقة لاستقبال الطلاب فى العام الجديد، بينما هناك 12 مدرسة مدمرة بشكل كامل، و16 مدرسة مدمرة بشكل جزئى.



وأوضح التقرير الذى أذاعت الفضائية أنه تم تأجير بعض المنازل لاستخدامها كمدارس لحين انتهاء أعمال الترميم للمدارس.

