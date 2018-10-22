العربات الخردة مأوى الكلاب الضالة بمزلقان ناهيا.. صور

تصطف العربات الملاكى ، و"التكاتك" المتهالكة تلو الأخرى بمنطقة ناهيا بحى بولاق الدكرور بمشهد شبيه بمعارض أسواق الوكالة او " النص عمر " لتحتل السيارات المهشمة النوافذ برمتها ، وأخرى متآكلة قطع الغيار دون معرفة السبب الحقيقى لوجودها بهذا الشكل لتتحول تدريجيا لمآوى للكلاب والقطط المشردة .



توجهت عدسة " صدى البلد " لمنطقة بولاق الدكرور لرصد تفشى العربات المتهالكة بجوار المحال التجارية ، المنازل.



لشير الحاج عماد ، صاحب أحد المحال التجارية لمعاناتهم المتكررة من ترك بعض أهالى المنطقة لسياراتهم "الملاكى " بالشهور وربما لسنوات بعدما تصبح " خرابة" بالمعنى الحرفي للحيوانات ، مخبأ لٱوكار المخدرات ، وتلال القمامة.



كما يؤكد حسن منصور ، أحد أهالى المنطقة، تراكم تلال القمامة بصورة يومية بصورة شبيهة بـ "المقلب" ، مطالبا رئاسة الحى بجرد وتنظيف كافة السيارات المتهالكة من الشوارع حفاظا على ٱرواح الٱهالى من مخاطر تركها عرضة للجرائم ، تعاطى المخدرات من بعض السائقين ، ملجأ للفضلات ، الحيوانات الميتة...