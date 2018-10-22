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بين الناس

العربات الخردة مأوى الكلاب الضالة بمزلقان ناهيا.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:11 م
صدى البلد
شيرين عادل _ أبانوب نبيل
تصطف العربات الملاكى ، و"التكاتك" المتهالكة تلو الأخرى بمنطقة ناهيا بحى بولاق الدكرور بمشهد شبيه بمعارض أسواق الوكالة او " النص عمر " لتحتل السيارات المهشمة النوافذ برمتها ، وأخرى متآكلة قطع الغيار دون معرفة السبب الحقيقى لوجودها بهذا الشكل لتتحول تدريجيا لمآوى للكلاب والقطط المشردة .

توجهت عدسة " صدى البلد " لمنطقة بولاق الدكرور لرصد تفشى العربات المتهالكة بجوار المحال التجارية ، المنازل.

لشير الحاج عماد ، صاحب أحد المحال التجارية لمعاناتهم المتكررة من ترك بعض أهالى المنطقة لسياراتهم "الملاكى " بالشهور وربما لسنوات بعدما تصبح " خرابة" بالمعنى الحرفي للحيوانات ، مخبأ لٱوكار المخدرات ، وتلال القمامة.

كما يؤكد حسن منصور ، أحد أهالى المنطقة، تراكم تلال القمامة بصورة يومية بصورة شبيهة بـ "المقلب" ، مطالبا رئاسة الحى بجرد وتنظيف كافة السيارات المتهالكة من الشوارع حفاظا على ٱرواح الٱهالى من مخاطر تركها عرضة للجرائم ، تعاطى المخدرات من بعض السائقين ، ملجأ للفضلات ، الحيوانات الميتة...
العربات الخردة مأوى الكلاب الضالة بمزلقان ناهيا.. صور
العربات الخردة مأوى الكلاب الضالة بمزلقان ناهيا.. صور
العربات الخردة مأوى الكلاب الضالة بمزلقان ناهيا.. صور
العربات الخردة مأوى الكلاب الضالة بمزلقان ناهيا.. صور
العربات الخردة مأوى الكلاب الضالة بمزلقان ناهيا.. صور
العربات الخردة مأوى الكلاب الضالة بمزلقان ناهيا.. صور
العربات الخردة مأوى الكلاب الضالة بمزلقان ناهيا.. صور
العربات الخردة مأوى الكلاب الضالة بمزلقان ناهيا.. صور
العربات الخردة مأوى الكلاب الضالة بمزلقان ناهيا.. صور
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