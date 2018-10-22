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محافظات

غدا.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالمحلة الكبرى

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:06 م
شركة كهرباء جنوب
شركة كهرباء جنوب الدلتا
أحمد على
أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم، الاثنين، عن فصل التيار الكهربائى، غدا "الثلاثاء"، عن لوحة توزيع المحلة الكبرى، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا وذلك لنقل كابلات مغذيات اللوحة على الخلايا الجديدة.

وقال المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إن المناطق التى سيشملها انقطاع التيار بمدينة المحلة خلال تلك المدة الزمنية هى البرج، وطريق الزراعة، وخلف مقابر سيدى خلف، وشارع المستشار، وامتداد مكتب العمل، وطريق ديرب، وشارع المصرف، وخلف المكينة.

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