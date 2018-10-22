مصر تترأس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية .. حقوقيون: استرداد لمكانة الدولة إفريقيا .. وتتويج لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان

-أحمد فوقي :
مصر تسترد مكانتها إفريقيا
-أبوسعدة :
-أبوسعدة :
رئاسة مصر للشبكة الإفريقية هو تتويج دلدور المجلس القومي لحقوق الإنسان
-ولاء جاد :
-ولاء جاد :
إضافة جديدة للملف الحقوقي في المنطقة
تترأس مصر الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2019 وهي منظمة إقليمية تضم 44 مؤسسة وطنية تعمل على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بأفريقيا وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء، وذلك من أجل تعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها فى مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.
وقال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر للسلام والتنمية أن مصر تسترد مكانتها أفريقيا وتتقدم دوليا في إتخاذ سياسات داعمة لتعزيز التعاون بين البلدان من أجل رفعة حالة حقوق الإنسان في المنطقة ونتطلع إلى عقد لقاءات إقليمية لنقل الخبرات وتبادل المعلومات التي من شأنها تعزيز حالة حقوق الإنسان في المنطقة.
وأضاف أن هذا المنصب هو ذات ثقل كما أنه جاء على رأس المجلس شخصيتين لهما علاقة جدية بالشعب الإفريقي بداية من الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة وأول رئيس لقومي حقوق الإنسان ومن بعده محمد فايق الرئيس الحالي ووزير الإعلام الأسبق.
وتابع حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن رئاسة مصر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى إفريقيا تأتي تتويجا لدور المجلس القومي وريادته فى مجال حقوق الانسان، لاسيما وأن المجلس يتمتع بمصداقية كبيرة ومصنف من الفئة أ وهو أعلى تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد أبو سعدة على ن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد من المؤسسين للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية منذ رئاسة الدكتور بطرس غالى والذى لديه ثقل لدى الدول الإفريقية كبير، وكذلك الوزير محمد فائق الذى يعد من قيادات حركة التحرر فى إفريقيا نظرا للدور البارز الذى لعبته مصر أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وذلك من خلال العمل على تعزيز الاستقلال وتأكيد حق تقرير المصير للشعوب الافريقية.
بينما قال الدكتور ولاء جاد أن رئاسة مصر لها، إضافة جديدة لملف حقوق الإنسان في المنطقة ولها انعكاسات أيضا للملف الحقوقي المصري دوليا.
تترأس مصر الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2019 وهي منظمة إقليمية تضم 44 مؤسسة وطنية تعمل على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بأفريقيا وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء، وذلك من أجل تعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها فى مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.
وقال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر للسلام والتنمية أن مصر تسترد مكانتها أفريقيا وتتقدم دوليا في إتخاذ سياسات داعمة لتعزيز التعاون بين البلدان من أجل رفعة حالة حقوق الإنسان في المنطقة ونتطلع إلى عقد لقاءات إقليمية لنقل الخبرات وتبادل المعلومات التي من شأنها تعزيز حالة حقوق الإنسان في المنطقة.
وأضاف أن هذا المنصب هو ذات ثقل كما أنه جاء على رأس المجلس شخصيتين لهما علاقة جدية بالشعب الإفريقي بداية من الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة وأول رئيس لقومي حقوق الإنسان ومن بعده محمد فايق الرئيس الحالي ووزير الإعلام الأسبق.
وتابع حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن رئاسة مصر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى إفريقيا تأتي تتويجا لدور المجلس القومي وريادته فى مجال حقوق الانسان، لاسيما وأن المجلس يتمتع بمصداقية كبيرة ومصنف من الفئة أ وهو أعلى تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد أبو سعدة على ن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد من المؤسسين للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية منذ رئاسة الدكتور بطرس غالى والذى لديه ثقل لدى الدول الإفريقية كبير، وكذلك الوزير محمد فائق الذى يعد من قيادات حركة التحرر فى إفريقيا نظرا للدور البارز الذى لعبته مصر أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وذلك من خلال العمل على تعزيز الاستقلال وتأكيد حق تقرير المصير للشعوب الافريقية.
بينما قال الدكتور ولاء جاد أن رئاسة مصر لها، إضافة جديدة لملف حقوق الإنسان في المنطقة ولها انعكاسات أيضا للملف الحقوقي المصري دوليا.